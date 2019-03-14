В Реестр российского ПО впервые попал гиперконвергентный конкурент Dell EMC, HPE и Zerostack

Российский аналог Nutanix и Zerostack

Как стало известно CNews, в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данны Минкомсвязи впервые включена гиперконвергентная платформа, призванная заменить решения зарубежных разработчиков Zerostack и Nutanix. ПО разработано российской компанией «Открытые технологии виртуализации».

Гиперконвергентной называют такую инфраструктуру, в которой вычислительные мощности, хранилища, серверы и сети объединяются в одно целое с помощью программных средств, а управление ими происходит через общую консоль администрирования. Подобный подход позволяет упростить и ускорить ввод в эксплуатацию ИТ-ресурсов, снизить затраты на управление и общую стоимость владения ИТ-инфраструктурой, в том числе за счет глубокой автоматизации и самообслуживания.

По мнению разработчиков, гиперконвергентная инфраструктура «эв3» вполне может конкурировать с продуктами таких известных фирм, как Nutanix, Cisco, Zerostack, Dell EMC, HPE.

Основной интерес к платформе, по словам представителей компании, сейчас проявляют государственные учреждения, но также ведутся и работы по выводу продукта на зарубежные рынки, в частности на рынок Евросоюза.

Реестр российского ПО пополнился первым гиперконвергентным решением

Интегратор «Омега» в данный момент является основным дистрибьютором решения ОТВ и за 2018 г., как заявляют разработчики, поставил «ОТВ эв3» в несколько крупных российских вузов, среди которых значится РГПУ им. А. И. Герцена.

Как ранее сообщал CNews, разработка продукта осуществлялась при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в размере 2 млн. руб. При этом общие затраты на создание решения составили примерно 30 млн руб.

Вопрос приоритета

Строго говоря, «ОТВ эв3» не является первым российским гиперконвергентным решением как таковым. К примеру, комплекс «Скала-Р», разработанный компанией IBS, состоит из компонентов российского происхождения, как аппаратных (платформа Depo), так и программных. Для виртуализации вычислительных ресурсов испольуются такие продукты «Росплатформы» как «Р-виртуализация» и «Р-хранилище». Управление и мониторинг гиперконвергентным комплексом осуществляются при помощи собственных разработок IBS: «Скала-Р управление» и «IBS мониторинг».

Все перечисленные программные компоненты «Скалы-Р» по отдельности включены в Единый реестр российского ПО Минкомсвязи раньше продукта «Открытых технологий виртуализации». Тем не менее, последний был добавлен к перечню ПО, российское происхождение которого подтверждено, как единая сущность, что и позволяет его разработчикам заявлять о формальном первенстве в данном вопросе.

Модель распространения ПО

Гиперконвергентное решение ОТВ предоставляется по подписке. В стоимость годовой подписки, которая составляет 360 тыс. руб. за один физический узел, включены: лицензия на ПО, установка решения и обучение персонала, техническая поддержка в рабочее время (пять дней в неделю), а также обновления ПО. При этом для функционирования решения требуется как минимум три физических узла.

Развертывание решения, включая последующее его тестирование, по словам разработчиков, обычно занимает не более 1–2 дней, причем большая часть времени, как правило, тратится на то, чтобы подготовить физическое оборудование под развертывание, и на сбор информации.

Характеристики решения

Гиперконвергентное решение «эв3» базируется на свободном программном обеспечении (СПО), в частности KVM, JRE, Zookeeper. Для управления виртуальными ресурсами широко используются компоненты проекта Openstack. Как пояснили CNews в компании, использование СПО в системах подобного рода – общепринятый подход, благодаря которому заказчики получают открытый API для автоматизации деятельности, связанной с управлением ИТ-инфраструктурой.

Разработчики считают, что созданное решение обладает не только стандартными для этого класса ПО функциями — виртуализации вычислений, хранения и сетевого взаимодействия — но и рядом отличительных опций. Среди них отмечаются встроенные средства телеметрии, позволяющие осуществлять мониторинг виртуальных и аппаратных ресурсов как непосредственно являющихся частью решения, так и внешних по отношению к нему.

Также в решении, по данным разработчиков, реализованы средства публикации и быстрого развертывания приложений, в том числе бизнес-ориентированных, пользователя, что должно позволить существенно сократить время вывода прикладных бизнес-решений в промышленную эксплуатацию.