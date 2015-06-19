Историческое событие: Офисный пакет LibreOffice появился в магазине Apple

Apple пустила в свой магазин приложений для OS X бесплатный офисный пакет LibreOffice. Пользователям доступны две версии: бесплатная для частного использования и платная для предприятий, включающая три года технической поддержки. Зарубежные СМИ считают это историческим событием.

Историческое событие

Самый популярный бесплатный пакет офисных приложений LibreOffice появился в официальном каталоге приложений для компьютеров Apple — Mac App Store. По мнению зарубежных СМИ, это событие исторического масштаба. «Впервые пакет стал доступен напрямую из Apple Mac App Store», — подчеркивает ITWorld.

Ранее пакет можно было скачать с официального сайта проекта LibreOffice.org. Наличие же его в Mac App Store упрощает процесс установки и обеспечивает удобное автоматическое обновление наряду с другими установленными в OS X приложениями, отмечает интернет-издание.

Платная и бесплатная версии

LibreOffice доступен в двух вариантах — оба выпустила британская консалтинговая компания Collabora. Первый вариант — LibreOffice Vanilla. Это тот же бесплатный пакет, который можно загрузить на сайте LibreOffice.org. Он включает приложения Writer, Calc, Impress, Draw, Math и Base (редакторы текстов, таблиц, презентаций, изображений, формул и баз данных).

Второй вариант — LibreOffice-from-Collabora. Он платный. Стоимость составляет i599 ($10 в США). Помимо приложений он содержит три года предоплаченной техподдержки. Этот пакет ориентирован на корпоративных заказчиков.

Помимо этого, варианты имеют еще одно различие. Если LibreOffice Vanilla базируется на версии Fresh пакета LibreOffice, то есть на последней версии, то LibreOffice-from-Collabora — на версии Still (Stable), то есть на более надежной, содержащей дополнительные исправления, но в то же время более старой.

Как видно из скриншотов в Mac App Store, и в LibreOffice Vanilla, и в LibreOffice-from-Collabora использован графический интерфейс старый. В начале 2015 г. разработчики LibreOffice его модернизировали.



LibreOffice от Collabora

Что такое LibreOffice

LibreOffice — офисный пакет с открытым исходным кодом, анонсированный в 2010 г. бывшими разработчиками OpenOffice. Представляет собой бесплатный аналог Microsoft Office. В качестве базового формата для хранения файлов использует OpenDocument Format, представляющий собой альтенративу Office Open XML, используемому корпорацией Microsoft. Несмотря на это, LibreOffice полностью поддерживает открытие и сохранение документов в форматах Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint и др).

Добавим, что LibreOffice — это не первый сторонний офисный пакет, ставший доступным в Mac App Store. Здесь также представлен NeoOffice, представляющий собой форк OpenOffice.org. Стоимость этого пакета равна i1790.