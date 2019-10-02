Accenture и Arenadata объявили о выводе на рынок инновационной аналитической платформы

Accenture и российский разработчик Arenadata объявили о выводе на российский рынок совместного продукта — инновационной аналитической платформы Accenture Insights Platform, представляющую собой набор приложений, решающих большой список индустриальных задач.

Платформа позволит российским компаниям воспользоваться лучшими мировыми практиками, адаптированными для России. Accenture Insights Platform объединяет инновационные индустриальные приложения с централизованным мониторингом и управлением кластерами. Она предназначена для различных сфер бизнеса.

Банкам и страховым компаниям платформа позволит выявлять случаи мошенничества, оптимизировать процессы взимания долгов, строить модели перекрестных продаж.

Нефтегазовым компаниям — прогнозировать добычу ресурсов, проводить диагностическое обслуживание, вести визуальный мониторинг, распознавание и классификацию объектов при помощи дронов.

Ритейлерам и фармацевтическим компаниям — прогнозировать спрос, оптимизировать ассортимент и ценообразование, анализировать поведение покупателей, рассчитывать MROI (маркетинговую рентабельность инвестиций), проверять доступность товаров на полках.

«Платформа прикладных приложений, решающих ту или иную бизнес задачу — тот элемент, которого нам долго не хватало для формирования пакетного предложения по проведению цифровой трансформации. Эластичная инфраструктура и экосистема данных у нас уже были благодаря инфраструктурным и облачным партнерам и нашим собственным усилиям, а в части прикладного ПО каждый заказчик раньше проходил собственный путь. Сейчас наконец-то появилась возможность это изменить, стартовать сразу с момента, к которому другие компании отрасли могли идти годами. Мы с коллегами, фактически, смогли тиражировать цифровую трансформацию», — сказал Антон Балагаев, директор по консалтингу Arenadata.

«На сегодняшний день модульная и масштабируемая платформа Arenadata Enterprise DataPlatform стала стандартом де-факто для построения корпоративных платформ сбора и хранения данных. Платформа является чисто технологической и ей очень не хватало бизнес составляющей, которая позволяет заказчикам из различных индустриальных сегментов решать конкретные бизнес-задачи. Партнерство с компанией Accenture позволит заказчикам решать эти задачи на базе передовых технологий компании Accenture и Arenadata», — отметил Сергей Золотарев, генеральный директор Arenadata.

«Для нас аналитическая платформа с использованием партнерских решений Arenadata в части хранения и обработки данных — огромный шаг вперед в плане предложения нашим текущим и потенциальным заказчикам конвергентных аналитических решений практически под ключ, — сказала Лариса Малькова, управляющий директор Accenture Digital в России. — Локализуя аналитические решения с использованием российских инструментов, мы учитываем тренды по импортозамещению, также становимся более гибкими и привлекательными по ценовому предложению. Помимо наработанных решений данным сотрудничеством мы развиваем практику и подходы по индустриализации аналитических решений, предоставляя заказчику существенную экономию не только в денежном, но и во временном выражении».

Новая платформа создана на базе open source, работает с большими данными. Поддержка платформы осуществляется в режиме 24/7, а вся документация предоставляется на русском языке.