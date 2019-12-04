«Юнидата» приняла участие в крупнейшей мировой конференции по управлению данными

«Юнидата» приняла участие в саммите Gartner Data & Analytics Summit 2019, который прошел 19-20 ноября 2019 года во Франкфурте-на-Майне (Германия). В течение двух дней ведущие европейские и мировые специалисты в области управления данными получали наиболее полную информацию относительно актуальных тенденций рынка управления данными и прогнозов по его дальнейшему развитию. Особый интерес вызвали выступления, посвященные будущему MDM, Data Governance и Machine Learning и Artificial Intelligence.

Генеральный директор «Юнидаты» Сергей Кузнецов выступил с докладом на тему "New Era: EDM Goes Open Source?", в ходе которого подробно рассказал как о мировой истории разработки программного обеспечения с открытым исходным кодом, так и о современных реалиях EDM (управления данными предприятия) и о том вкладе, который вносит компания в это направление. Особое внимание представителя «Юнидаты» коснулось и нового продукта компании – Unidata Data Governance, который позволяет соединить и отследить все действия пользователей, связанные с данными через все уровни предприятий любого масштаба: от годовых отчетов руководства компании до колонки в таблице регионального подразделения. В свою очередь, на стенде «Юнидаты» специалисты компании представили англоязычную версию платформы и подробно рассказали всем желающим о последних достижениях компании.

«Мы продолжаем наш курс на участие в крупнейших мировых событиях в области управления данными, – поясняет генеральный директор "Юнидаты" Сергей Кузнецов. – И в этом году с высоких трибун мы рассказали о "Юнидата Community Edition" – специальном издании платформы с открытым исходным кодом. Помимо выкладки исходного кода, мы также приступили к формированию сообщества, потому что прекрасно понимаем, что только участие в проекте мощного пула специалистов по управлению данными со всего мира принесет по-настоящему эффективные результаты. Отрадно, что наш доклад вызвал большой интерес. Проанализировав выступления экспертов, мы в очередной раз увидели, что "Юнидата" является одной и наиболее эффективных и современных платформ по управлению данными в мире».

Gartner Data & Analytics Summit – крупнейшая конференция в области управления данными, посетит которую более 1,5 тыс. человек. Выступления, презентации, круглые столы, мастер-классы, выставка – вот далеко не полный список мероприятий, которые прошли под эгидой саммита во Франкфурте. Особый упор будет сделан на кластер Data Governance (MDM, DQ, Privacy, Security).

Gartner – одна из крупнейших в мире исследовательских и консалтинговых компаний, специализирующихся на рынке информационных компаний. ИТ-специалисты всего мира прекрасно знают Magic Quadrants, Hype Circles и многие другие исследования.

«Юнидата» – инновационная российская ИТ-компания, разработчик программного обеспечения. Флагманским продуктом компании является платформа управления данными «Юнидата», основанная на современном технологическом стеке свободного программного обеспечения (СПО).

«Платформа Юнидата» – это многофункциональная платформа для построения систем управления корпоративными данными, обеспечивающих их централизованный сбор (инвентаризация и учет ресурсов), стандартизацию сведений (нормализация и обогащение), учет текущей и исторической информации (контроль версий записи, периоды актуальности данных), качество данных и ведение статистики. Продукт предоставляет широкий спектр возможностей по управлению информацией для получения актуальных и достоверных данных.