«Галактика EAM» переведена на отечественную СУБД Postgres Pro

«Галактика» в рамках выполнения задачи по импортозамещению в ИТ-индустрии перевела систему управления промышленными активами и надежностью «Галактика ЕАМ» на работу с отечественной СУБД Postgres Pro Enterprise.

Высокие показатели производительности работы двух отечественных продуктов корпорация «Галактика» и компания Postgres Professional подтвердили в ходе совместного нагрузочного тестирования «Галактика ЕАМ» на новой версии СУБД Postgres Pro.

Испытания проводились с использованием новой компоненты системы управления базой данных Postgres Pro – встроенного пула соединений, резко увеличивающего возможное количество одновременно обрабатываемых клиентских сессий. При пиковых нагрузках от 5 тыс. одновременно работающих пользователей система «Галактика EAM» обработала за сутки более 100 млн документов, совершая операции по поиску, открытию, корректировке, созданию и сохранению новых документов в базе данных.

«Наши системы показывают впечатляющую совместную работу, которую вряд ли смогут продемонстрировать другие отечественные платформы. "Галактика ЕАМ" и СУБД Postgres Pro обеспечивают функциональную мощь современной ЕАМ-системы, высокую производительность на ограниченных ресурсах и полную импортонезависимость ИТ решения», – отметил Александр Бургардт, вице-президент корпорации «Галактика».

«Многие любят говорить о сотрудничестве, но достойный результат лучше любых слов. Мы несколько лет работали совместно с "Галактикой", совершенствуя наши продукты и адаптируя их друг к другу, – отметил сооснователь Postgres Professional Иван Панченко. – Полученный результат говорит не только о высоких характеристиках созданного комплекса продуктов, но и о эффективности стратегии сотрудничества и интеграции, избранной нашими компаниями».