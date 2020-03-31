Платформа Virto Commerce для онлайн-торговли в партнерстве с «Первым битом» выходит на российский рынок. Virto Commerce рассчитана в первую очередь на средний и крупный бизнес, у которого есть сложности с существующей ecommerce-системой. Ключевые преимущества Virto Commerce — высокая скорость внедрения, неограниченная расширяемость и открытый исходный код. Среди клиентов — Volvo, Bosch, Heineken, Lavazza Nederland.

«Бизнес выбирает нас, когда осознает, что развитию мешает неповоротливость их платформы. Если руководитель просит сделать, например, личный кабинет для клиентов, а в ответ разработчики перечисляют причины, почему лучше ничего не трогать, — надо менять платформу на более гибкую, с которой не страшно расти и меняться. Или конкуренты сделают это раньше», — сказал Евгений Григуль, сооснователь Virto Commerce.

У Virto Commerce модульная архитектура. Каждый модуль отвечает за отдельную бизнес-функциональность: каталог, аутентификацию, безопасность, платежи, маркетинг и так далее. Сейчас есть 90 модулей, при этом платформа позволяет быстро подключать сторонние решения по API и переписывать базовые модули под задачи клиента — весь код Virto Commerce размещает в открытом доступе на Github.

Важное отличие архитектуры — отсутствие жесткой зависимости между модулями. Если, например, у интернет-магазина «легла» ERP-система, интегрированная с каталогом, он будет по-прежнему доступен для покупателей. Такой подход позволяет бизнесу смелее идти на эксперименты, не боясь, что «все сломается», а клиенты уйдут к конкурентам.

Для успешного внедрения и кастомизации Virto Commerce сотрудничает с десятком партнеров по всему миру, в основном в Европе и США. На российском рынке платформу с марта 2020 г. представляет компания «Первый бит».

«Мы вышли на „Первый бит“ еще в 2018 г., когда искали партнера для разработки B2B-портала глобальной пивоваренной компании. Мы выбираем тех, у кого мощные компетенции и кто считает, что цель работы — довольный клиент, получивший бизнес-пользу. За полтора года совместной работы мы убедились, что „Первый бит“ на 100% соответствует нашим критериям», — отметил Евгений Григуль.

Потенциально платформа может быть интересна онлайн-бизнесу с любой спецификой. В «Первом бите» считают, что в России она заинтересует прежде всего B2C-компании, которые планируют масштабироваться за счет B2B-портала — например, по франшизной модели. А также производителей, которые хотят выйти на покупателей, минуя посредников (рынок D2C).

«Можно сказать, что платформа идеально подходит для кризисного времени, ведь скорость и гибкость — то, что нужно онлайн-бизнесу прямо сейчас. Но я предлагаю рассматривать ее как супервозможность для цифровой трансформации, — отметил Роман Калинкин, директор центра корпоративных инноваций "Первого бита". — Virto позволяет бесшовно, шаг за шагом, менять бизнес-процессы, подключать новые функции — так, что через полгода-год компания выходит на действительно новый уровень. К примеру, за два-три дня можно подключить голосового робота к порталу или модуль BI-аналитики. И так же быстро откатить все назад без последствий, если результаты инноваций не устроят».