SUSE завершила приобретение Rancher Labs

В компании SUSE объявили о закрытии сделки по приобретению Rancher Labs, эксперта в области управления системой оркестрации контейнеров Kubernetes. Как заявляют в SUSE, объединенная компания помимо дистрибутива Linux и платформы управления Kubernetes сможет предложить широкие возможности использования периферийных (edge) систем и инновационных подходов для успешной цифровой трансформации в любых компаниях.

«Нашим клиентам необходимы мощные, современные и в то же время надежные технологии, которые обеспечат ускорение трансформации бизнеса, — отметила Мелисса Ди Донато, генеральный директор SUSE. — Мы сделали себе имя на поставках инновационных решений, которые предвосхищают потребности предприятий, и сегодня вместе с Rancher мы снова хотим оставить свой след в истории. Предлагая ПО с открытым кодом, мы делаем ставку на эффективность и модульность, при этом клиенты могут рассчитывать на надежность наших решений и возможность инноваций в центрах обработки данных, в облаке, на периферии и не только».

Сотрудничая с сообществом Open Source, SUSE и Rancher предлагают предприятиям новейшие технологии, заботясь об их стабильности. В SUSE, компании с 28-летним опытом разработки ПО с открытым кодом, напоминают, что ее решения управляют критически важными системами и в, том числе, применяются в автомобилях и медицинской технике. Компания Rancher, в свою очередь, была названа лидером по развитию мультиоблачных контейнерных платформ в отчете Forrester Wave за III квартал 2020 г.

Платформа Rancher с открытым кодом позволяет управлять масштабными средами Kubernetes, развернутыми на любой инфраструктуре, — в центрах обработки данных, в облаке, в филиалах и на периферийных системах. Особенностями платформы при этом являются открытость и отсутствие привязки к единственному поставщику, что обеспечивается за счет поддержки разных дистрибутивов Kubernetes и операционных систем. В дальнейшем в SUSE и Rancher планируют разрабатывать инновационные решения для периферийных вычислений, учитывающие сложность современных корпоративных сред.

«Я был уверен, что SUSE нам подходит, ввиду единства наших идеалов. Мы сфокусированы на том, чтобы приносить максимальную пользу лидерам бизнеса с помощью открытого кода, — сказал Шэн Лян, который в результате слияния компаний перешел с поста генерального директора Rancher на должность президента по инженерным разработкам и инновациям SUSE. — Мы вместе стремимся к тому, чтобы наши разработки заняли достойное место в крупных предприятиях разных стран. Мы готовы оказывать всемерную поддержку и находить индивидуальный подход ко всем клиентам, которые внедряют облачные решения и модернизируют инфраструктуру, с учетом их бизнес-процессов».

Клиенты и партнеры SUSE и Rancher признают, что объединенная компания занимает особое место на рынке благодаря приверженности истинным идеалам Open Source. «Некоторые поставщики ПО с открытым кодом более «открыты», чем другие, — сказал Франк Штрекер, старший вице-президент компании T-Systems по сервисам общедоступного облака и большим данным. — SUSE и Rancher, на мой взгляд, — хорошие примеры наиболее «открытых» Они стремятся и демонстрируют способность внедрять и обслуживать технологические решения, которые действительно отвечают требованиям нашего бизнеса и при этом являются по-настоящему инновационными».

«Нам нужно внедрять инновации в центре обработки данных и в облаке, но, чтобы добиться необходимой адаптивности, мы не можем положиться на какой-либо монолитный вертикальный стек, — отметил Джейсон Дэниелс, директор по технологиям портфеля продуктов для правоохранительных органов компании Fujitsu. — Только SUSE и Rancher придерживаются по-настоящему открытого подхода к выпуску ПО Open Source, предлагая решения, которые неизменно быстро адаптируются к меняющимся цифровым потребностям граждан Великобритании».

«Иными словами, SUSE и Rancher следуют верной концепции и располагают необходимым опытом, чтобы помогать предприятиям обеспечивать свое будущее, — сказала Мелисса Ди Донато. — Благодаря нашей ставке на независимость, клиенты приобретают гибкость, которая позволяет модернизировать рабочие процессы сегодня и обеспечивает свободу эволюции ИТ-стратегий и решений в будущем».

В SUSE также напоминают об успехах компании в IV квартале и росте ее бизнеса во всем мире. В частности, показатель годовой стоимости контрактов SUSE на поставку облачных решений продолжает расти уже 15 кварталов подряд и за упомянутый период увеличился на 87%. Кроме того, на 21% выросло количество сделок на сумму свыше $1 млн.