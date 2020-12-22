«Ростелеком» перейдет на операционную систему «Ред ОС»

«Ростелеком» и российский разработчик «Ред софт» заключили лицензионный договор на использование операционной системы (ОС) «Ред ОС». По соглашению группа компаний «Ростелеком» в своих внутренних системах будет использовать «Ред ОС» конфигурации «Сервер». Переход на новую ОС начнется в 2021 г. и завершится до конца 2023 г.

Тестирование на совместимость «Ред ОС» с серверной инфраструктурой «Ростелекома» было успешно проведено в октябре 2020 г. Положительные результаты подтвердили корректность работы российской операционной системы на серверах оператора.

«Ключевым компонентом ИТ инфраструктуры “Ростелекома” являются серверные операционные системы. Использование отечественных ОС — стратегический шаг в направлении импортозамещения не только внутри компании, но и по отношению к нашим заказчикам. Многим компаниям важно использовать отечественные технологии, которые обеспечивают безопасность данных и нивелируют риски, связанные с санкционной политикой иностранных государств», — сказал старший вице-президент «Ростелекома» по информационным технологиям Кирилл Меньшов.

«Перевод серверной группы крупнейшего в России провайдера цифровых услуг и сервисов на отечественную операционную систему — пример того, что импортозамещение программного обеспечения может и должно быть реализовано согласно действующим нормативным актам. Российский рынок информационных технологий в состоянии удовлетворить спрос со стороны заказчиков. Наш проект в “Ростелекоме” тому подтверждение», — отметил заместитель генерального директора «Ред софт» Рустам Рустамов.