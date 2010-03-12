 

Число пользователей Liberica JDK превысило 2,5 млн по итогам 2020 года

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BellSoft объявила, что по итогам 2020 г. число пользователей Liberica JDK превысило 2,5 млн, увеличившись на 1,1 млн, и более чем в три раза выросло число загрузок прогрессивной среды исполнения Java. В сравнении с 2019 г. объем контрактов по поддержке увеличился в семь раз при росте средней сделки в три раза.

В 2020 г. российский разработчик выпустил шесть релизов Liberica JDK и новый продукт – сервер приложений LiberCat, предназначенный для работы с рядом технологий Java EE. Компания предложила уникальный для рынка вариант поставки Lite, оптимизированный для облаков и микросервисов, и продолжила сокращать размер самого маленького в мире Docker-контейнера на основе Alpine Linux, который является ноу-хау BellSoft. Объем кода среды разработки и исполнения Java – размер микроконтейнера с образами Liberica JDK – уже в семь раз меньше стандартного. Это обеспечивает повышение эффективности Java-разработки за счет создания контейнеризованного ПО и экономии дискового пространства. В конце 2020 г. BellSoft была избрана в исполнительный комитет Java Community Process (JCP), высший совет по эволюции и стандартам Java в мире.

Крупнейшие компании в финансовом, розничном, телеком- и ИТ-секторах переводят свои ключевые системы на открытые технологии Liberica JDK с поддержкой 24/7/365 на родном языке. Так в «Национальной системе платежных карт» (НСПК), операторе платежной системы «Мир», Liberica JDK служит платформой для систем процессинга, клиринга и программы лояльности. Фирма «1С», российский разработчик делового программного обеспечения, использует Liberica JDK в качестве стандартного средства запуска Java-компонент программ системы «1С:Предприятие», что позволит усилить цифровой суверенитет организаций, автоматизирующих деятельность на базе «1С:Предприятие». В рамках глобального партнерства BellSoft предоставляет Liberica JDK для клиентов платформы VMware Tanzu и объединяет усилия с VMware, одним из инновационных лидеров по разработке корпоративного ПО, чтобы вывести производительность и удобство среды разработки и исполнения Java на качественно новый уровень с сохранением ее непревзойденной безопасности.

Группе «М.Видео-Эльдорадо» переход Liberica JDK позволил не только ускорить эволюцию микросервисов, но и улучшить клиентский опыт. Микроконтейнер, разработанный BellSoft, легко перенести в облако, быстро развернуть и масштабировать. Благодаря этому российская розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой повысила скорость разработки, запуска новых услуг и производительности онлайн-платформы.

«Группа «М.Видео-Эльдорадо» продолжает развиваться как технологическая компания и наращивать эффективность бизнеса. В прошлом году мы инвестировали в микросервисную архитектуру, и выбор прогрессивных технологий Java с открытым кодом в сочетании с качественной экспертизой в России себя полностью оправдал, – отметил руководитель департамента по развитию технологической платформы группы «М.Видео-Эльдорадо» Александр Зеленюк. – Одной из ключевых метрик нашего сайта и мобильного приложения является скорость, Liberica JDK позволяет нам добиваться прироста производительности, которую мы конвертируем в позитивный опыт наших покупателей. Скорость Java-разработки выросла на 18%, что позволило существенно сократить сроки вывода на рынок новых услуг и быстро получать обратную связь о работе микросервисов. Всего за два месяца мы разработали и внедрили стратегически важные сервисы «последней мили»: доставка товаров в течение двух часов с помощью такси, доставка и выдача онлайн-заказов клиентам в шаговой доступности от дома – в магазинах «Пятёрочка» и отделениях «Почты России». Мы также реализовали для клиентов возможность бесплатно на такси уехать из магазина домой вместе с покупкой».

Партнерская программа, открытая BellSoft в 2020 г., позволила расширить экосистему прогрессивной среды исполнения Java на территории России. ИТ-компании получили возможность предлагать рекомендованный отечественный софт в составе своих продуктов и услуг. Технологическое партнерство, гарантирующее совместимость продуктов, связывает BellSoft с разработчиками ОС и СУБД (Astra Linux, Circon, ROSA, «Ред софт»), с разработчиками приложений (Haulmont (Cuba, Tezis), CryptoPro, EmDev) и бизнес-отношения – с системными интеграторами («Крок», ICL) и дистрибьюторами («Марвел», Axoft, «Мерлион»). Программа будет развиваться по всем четырем направлениям в 2021 г., чтобы приблизить профессиональные продукты BellSoft к заказчикам, которым необходимы поддержка критически важной инфраструктуры, повышение эффективности ИТ и соблюдение цифрового суверенитета.

«Инициативы в сфере импортозамещения, безусловно, влияют на рост доли общесистемного отечественного ПО, используемого сегодня в государственных органах власти и на субъектах критических информационных инфраструктур (КИИ), – сказал Ренат Лашин, исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт». – Связующие технологии являются ключевыми для создания полностью импортонезависимых систем на основе Java-стека, поскольку они связывают бизнес-приложения и оборудование, а также повышают эффективность новой разработки благодаря таким современным методам, как микросервисы. Радует, что в этой важной общесистемной нише есть российские разработчики мирового уровня, такие как компания BellSoft. Их решения формируют целый пласт в экосистеме и позволяют компаниям с государственным участием стремиться к технологической независимости и цифровому суверенитету страны, опираясь на прогрессивные технологии с открытым кодом и надежной поддержкой 24/7/365 на родном языке».

В 2021 г. BellSoft планирует сохранить темпы роста бизнеса и базы пользователей и внедрять инновации, опережая тренды рынка. Разработчик продолжит уменьшать размер уникального микроконтейнера (объем кода в статике и динамике), расширять поддержку новых платформ, в том числе Apple M1, Windows (AArch64), AWS, и программу российских сертификаций. Компания будет представлять комьюнити в высшем совете JCP, благодаря чему вырастет ее вклад в эволюцию и формирование стандартов Java. В планах компании выйти на рынок Азии и быть привлекательным работодателем для молодых талантов благодаря запуску программы стажировок.

«Мы благодарим наших корпоративных клиентов, миллионы пользователей и сообщество OpenJDK за доверие и выбор в 2020 г. На российском рынке огромная экспертиза по Java, и мы рады вносить вклад в его развитие. Как эксперты мирового уровня по платформе Java, мы знаем, что пренебрежение ИТ-гигиеной может привести к нежелательным последствиям: нарушению функционирования систем, компрометации данных, утечкам корпоративных и персональных данных. Вот почему мы работаем над тем, чтобы привнести в отрасль абсолютно инновационные идеи, предоставить клиентам быструю и профессиональную техническую поддержку, высокий уровень доверия и инструменты для обеспечения эталонной безопасности Java-платформы, – сказал Александр Белокрылов, генеральный директор BellSoft. – Мы ожидаем, что в 2021 г. ускорится переход ответственного бизнеса на открытое ПО с российской техподдержкой. Тренд, который наметился в 2020 г., станет стандартом».

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