«Базальт СПО» выпустила новую версию ОС «Альт Рабочая станция К»

«Базальт СПО» выпустила обновленную версию операционной системы «Альт Рабочая станция К» 9.1. Эволюционное развитие операционной системы нацелено на повышение стабильности, качества и удобства работы пользователей и техники в корпоративной гетерогенной среде, а также на поддержку современного оборудования. Внедрение ОС «Альт Рабочая станция К» 9.1 позволит организациям осуществить комфортный переход с Windows на российскую ОС. Они смогут эффективнее защищать свои цифровые ресурсы, управлять компьютерным парком, легко обеспечивая работу с компьютерами разных модификаций и офисной техникой разных лет выпуска, и учетными записями пользователей.

«Выпуск новой версии дистрибутива "Рабочая станция К" – это результат слаженной работы специалистов "Базальт СПО" и компаний нашей партнерской сети, – отметил Антон Фарыгин, заместитель генерального директора "Базальт СПО". – Разработчики "Базальт СПО" развивают "Альт Рабочая станция К" на основе лучших современных технологий с учетом переданных нашими партнерами пожеланий заказчиков. Благодаря совместной работе нам удалось значительно усовершенствовать поддержку современного оборудования в новой версии ОС».

Дистрибутив «Альт Рабочая станция К» 9.1 содержит самые последние версии прикладных программ. Это ПО включено в «Девятую платформу» – стабильную ветку независимого репозитория «Сизиф», на основе которого развивается все семейство ОС «Альт».

Основные изменения в «Альт Рабочая станция К» 9.1: улучшена интеграция компьютеров под управлением «Альт Рабочая станция К» 9.1 в гетерогенную корпоративную ИТ-инфраструктуру за счет расширения поддержки групповых политик Microsoft для пользователей и машин под управлением Linux; веб-браузер, который поставляется в дистрибутиве по умолчанию, поддерживает работу с российскими криптографическими средствами; добавлена возможность подписать файл электронной подписью прямо в офисном пакете.

Особое внимание разработчики ОС уделили поддержке оборудования: благодаря переводу ОС «Альт Рабочая станция К» 9.1 на LTS-ядро Linux 5.10 значительно повысилось качество поддержки современного оборудования, в том числе – процессоров Intel 11 поколения и современных процессоров AMD Ryzen; расширен спектр поддерживаемых сканеров и принтеров, в том числе – сетевых; добавлена поддержка нового контроллера Intel RST для жестких дисков NVMe; обеспечена совместимость с современными звуковыми платами; драйверы видеокарт Nvidia обновлены до самых свежих версий, в том числе с поддержкой недавно вышедших видеоускорителей от Nvidia; улучшена поддержка планшетов и других устройств с сенсорным вводом; обеспечена возможность установки ОС на компьютеры, предназначенные к продаже. Для производителей оборудования предусмотрен ОЕМ-режим установки – с первоначальной настройкой системы при первом запуске.

На сайте «Базальт СПО» представлен полный перечень новшеств и улучшений ОС «Альт Рабочая станция К» 9.1. Операционная система по-прежнему снабжена удобным и красивым интерфейсом Plasma, который предоставляет широкие возможности настройки рабочей среды с учетом предпочтений пользователя. Используя темы оформления, графические эффекты, значки и виджеты в разных сочетаниях, пользователь может создать максимально комфортную для себя рабочую среду. Интерфейс Plasma не вызывает отторжения у пользователей, привыкших к работе с Windows. Они легко и быстро переходят на работу с российской операционной системой.

В соответствии с лицензионным соглашением, физические лица могут использовать ОС «Альт Рабочая станция К» 9.1 бесплатно для личных целей. Дистрибутив доступен для свободного скачивания.