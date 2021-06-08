 

«Инфосистемы джет» внедрила технологии контейнеризации для поддержки онлайн-банкинга Сбербанка в Казахстане

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«Инфосистемы джет» внедрила систему управления контейнерами Red Hat Openshift Container Platform. Переход на технологии контейнеризации поможет ДБ Сбербанка постоянно улучшать сервисы дистанционного обслуживания. Сейчас решение поддерживает работу онлайн-банкинга, которым пользуется более 850 тыс. человек.

2021 г. для Сбербанка в Казахстане ознаменован переходом на новую версию онлайн-банкинга. Для этого банку потребовалась система управления контейнерами. Внедрение оркестратора Red Hat Openshift выполнила команда инженеров «Инфосистемы джет», обладающая опытом выполнения подобных проектов.

«Мы постоянно улучшаем клиентский опыт, и роль цифровых сервисов в этом сложно переоценить. Наш мобильный банк уже много раз признавался лучшим в Казахстане, но мы не останавливаемся на достигнутом. Переход на приложение с микросервисной архитектурой — еще один шаг на пути кардинального развития мобильного банкинга. Это открывает для нас потрясающие перспективы по выводу нового функционала: мы ускорим Time-To-Market, не повлияв при этом на взаимодействие клиентов с банком, — сказал Нурсултан Таскаранов, заместитель председателя правления ДБ Сбербанка. — Вклад в это команды ʺИнфосистемы джетʺ значителен: инженеры развернули платформу Red Hat Openshift Container Platform за месяц, и в кратчайшие сроки мы приступили к новому циклу развития нашего мобильного приложения с широким набором новых функций и возможностей для клиентов».

Платформа управления контейнерами Red Hat Openshift Container Platform развернута на ИТ-инфраструктуре банка. Чтобы обеспечить работу онлайн-банкинга, установлен и настроен стек дополнительных служб. Речь идет о хранилище данных на базе Redis, service mesh на базе Consul от Hashicorp, системе управления секретами Vault от Hashicorp, распределенном хранении транзакций в Apache Kafka, трассировке сервисов на основе Jaeger, а также средстве хранения и поиска логов Elasticsearch и системе мониторинга Prometheus.

«Решения с открытым кодом enterprise-уровня прочно вошли в арсенал ИТ-средств финансовых компаний по всему миру. Red Hat Openshift Container Platform дает тот уровень безопасности и стабильности, а также возможности для масштабирования, которые отвечают высоким стандартам лидеров в банковской сфере. С их помощью компания сможет предлагать качественный клиентский сервис и развиваться», — отметил Тимур Кульчицкий, региональный менеджер Red Hat в России и СНГ.

Созданная экосистема позволяет заказчику развивать новые сервисы в контейнерном окружении с соблюдением жестких требований безопасности и надежности. Работающие в отказоустойчивой конфигурации кластеры Red Hat Openshift обеспечивают быстрое изменение функционала онлайн-банкинга, включая вывод новых продуктов вместе с гарантированной доступностью сервисов для конечных пользователей.

«Сейчас бизнес переживает глобальный переход на технологии контейнеризации. В то же время повсеместно наши клиенты с разной географией присутствия и из разных отраслей сталкиваются с колоссальной нехваткой квалифицированных специалистов в области DevSecOps. И с этого чаще всего начинается наше сотрудничество с клиентами в большинстве проектов, — отметил Александр Краснов, руководитель лаборатории DevSecOps «Инфосистемы джет». — Финальным аккордом развертывания Red Hat Openshift Container Platform и необходимых для ее работы компонентов в Сбербанке в Казахстане стала подготовка пакета документов по работе с системой, описанием параметров настроек, принципов работы каждого дополнительного ИТ-инструмента. Теперь ИТ-команда банка имеет все необходимое для развития экосистемы микросервисов своими ресурсами».

В настоящее время платформа управления контейнерами успешно поддерживает среды разработки, тестирования и продуктивной эксплуатации онлайн-банкинга.

Сервисная команда «Инфосистемы джет» сопровождает систему, отвечая за мониторинг ее состояния, отработку инцидентов и консультируя сотрудников банка по вопросам эксплуатации.

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