ГК «Астра» предложит комплексное сопровождение для заказчиков при импортозамещении

ГК «Астра», объединение компаний-разработчиков программных продуктов, сообщила о запуске проекта «Астра консалтинг», нацеленного на внедрение отечественных ИТ-решений и сопровождение заказчиков при миграции на импортонезависимое ПО. В рамках его реализации эксперты вендора готовы «под ключ» решить задачи импортозамещения и цифровизации крупных информационных инфраструктур.

Специалисты ГК «Астра» обеспечат полноценное сопровождение заказчиков в процессе миграции и внедрения импортонезависимого ПО, решая вопросы проектирования инфраструктуры на базе продуктов ГК «Астра» и других отечественных вендоров, доработки Open Source-решений под конкретные запросы, а также адаптации зарубежных продуктов для работы в обновленной системе с использованием таких инструментов как VDI, эмуляция WINE и доставка приложений. Отдельно можно выделить направление, занимающееся реализацией миграции текущих серверных и клиент-серверных приложений заказчиков в микросервисную архитектуру. Это позволяет значительно экономить ресурсы, а также обеспечивать масштабируемость и отказоустойчивость ИТ-систем.

Сейчас как никогда важно совместными усилиями оперативно обеспечить бесперебойную работу ИТ-инфраструктур российских предприятий, отмечают в ГК «Астра». За последние годы экспертами группы компаний были наработаны инструменты и методологии перехода на импортонезависимые технологии, позволяющие сохранить работоспособность систем даже в ходе проведения связанных с миграцией работ и при отсутствии прямых аналогов тех зарубежных решений, которые клиенты использовали ранее. По завершении проекта миграции заказчикам продолжает предоставляться полный спектр услуг технической поддержки и сопровождения.

«Мы не только предлагаем гибкие лицензионные и финансовые условия приобретения наших решений и техподдержки, но и благодаря комплексному подходу можем обеспечить независимость и безопасность всех критически важных инфраструктурных сервисов, что позволит серьезно повысить общий показатель импортозамещения по программным продуктам организаций в целом¬. Наша команда имеет большой практический опыт внедрений. Мы готовы брать на себя ответственность и гарантировать достижение конкретных KPI, пересобирать инфраструктуры заказчиков. В условиях санкционных ограничений эти проекты будут иметь для нашей компании максимальный приоритет», — сказал Илья Сивцев, генеральный директор ГК «Астра».