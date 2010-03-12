ОС «Альт СП» прошла сертификационные испытания ФСТЭК России

Российская операционная система «Альт СП» для серверов и рабочих станций подтвердила соответствие требованиям ФСТЭК России. Альтернативное название этой ОС – «Альт 8 СП». В новую версию известной операционной системы внесены изменения, которые помогут организациям обеспечить надежную защиту корпоративной цифровой среды, бесшовно интегрировать ИТ-инфраструктуру под управлением российской и унаследованной зарубежной ОС, применять единые групповые политики для всех компьютеров и пользователей – независимо от того, с какой ОС они работают. Такая операционная система сегодня необходима и госсектору, и бизнесу для построения технологически независимой ИТ-инфраструктуры. Деятельность организаций, которые в настоящий момент не перешли на российское ПО, может оказаться под угрозой. Поэтому многие компании и предприятия сейчас активно выстраивают такую инфраструктуру.

ОС «Альт СП» со встроенными программными средствами защиты информации работает на компьютерах с процессорами 7 аппаратных архитектур: x86 (32 и 64 бит), e2kv3 и e2kv4, ARMv8 (aarch64), ARMv7, ppc64le (OpenPower). Тестовые испытания показали, что «Альт СП» относится к операционным системам типа «А». Она предназначена для работы на серверах и персональных компьютерах общего назначения. На ее основе можно создавать автоматизированные системы для обработки информации, содержащей персональные данные и сведения, не составляющие государственную тайну.

«Государственные и коммерческие организации, которые переводят свою цифровую инфраструктуру на российские решения, хотят быть уверенными в надежной защите и современной функциональности российской операционной системы. Ведь она становится новым фундаментом цифровой инфраструктуры, а фундамент должен быть прочным и долговечным, – отметил Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО». – Операционная система «Альт СП» обладает всеми качествами, необходимыми сегодня заказчикам. Текущая версия развивается на основе «Девятой платформы» российского репозитория «Сизиф». В нем аккумулируются лучшие разработки российских и международных проектов свободного ПО. Особое внимание разработчики уделяют совершенствованию встроенных средств защиты ОС, обеспечивая заказчикам возможность построить безопасную цифровую среду».

Основные изменения в ОС «Альт СП» следующие: ОС «Альт СП» способна работать на компьютерах с процессорами «Эльбрус 4С/8С/1С+», новых «Байкал-М», mcom02 («Салют»), Power 8/9. Организации получили больше возможностей выбрать компьютеры для корпоративной ИТ-инфраструктуры; обновленные релизы ОС для архитектур i586, x86_64, ARMv8, построены на ядре Linux версии 5.10 c длительной поддержкой (LTS); обновлен пакет SAMBA до версии 4.14.10, с поддержкой оригинальной разработки «Базальт СПО» – новыми групповыми политиками для управления компьютерами и доменными пользователями. Добавлен инструмент управления ADMC – графическая оболочка для работы с доменом Active Directory и групповыми политиками; в серверных сборках для аппаратных платформ x86, aarch64 и ppc64le обновлены компоненты виртуализации и контейнеризации. Для использования виртуализации и контейнеров необходима лицензия на право использования виртуализации; добавлены клиентское и серверное многоплатформенные приложения OpenUDS для создания и управления виртуальными рабочими местами и приложениями (VDI); включена утилита alt-scp-cryptopro для запуска команд криптопровайдера «Криптопро CSP» на проверку и создание электронной подписи; добавлен модуль alterator-multiseat для настройки нескольких рабочих мест – графическое средство настройки мультитерминального режима, позволяющего обеспечить одновременную работу нескольких пользователей на одном компьютере. Теперь на основе ОС «Альт СП» можно разворачивать многоместные рабочие станции «Горыныч» (технология «Базальт СПО»). На одной такой рабочей станции могут автономно работать до шести пользователей; расширен набор средств мониторинга и резервного копирования для создания отказоустойчивого кластера.

ОС «Альт СП» совместно развивают российские компании «Базальт СПО» и ИВК. На новую версию ОС распространяется действие сертификата соответствия ФСТЭК России №3866 от 10 августа 2018 г., переоформлен 25 декабря 2020 г. (действителен до 10 августа 2023 г.).

Потребителям «Альт СП» гарантирована поддержка продукта в течение 5 лет с момента выпуска, но не менее 3 лет с факта последней продажи. Все обновления предоставляются бесплатно.

Опубликован исходный код пакетов дистрибутива и текущих обновлений.