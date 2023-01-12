Factor group стала дистрибьютором решений Vesoft в России и странах СНГ

Vesoft (Китай), производитель решения для управления графовыми базами данных с открытым исходным кодом NebulaGraph, выбрала российскую компанию Factor group для представления ее интересов в качестве регионального дистрибьютора в России и ближнем зарубежье.

Флагманское решение Vesoft – NebulaGraph – входит в список графовых баз данных с открытым исходным кодом, способных обрабатывать графы с минимальной задержкой в миллисекунды, что крайне важно для решения задач в сферах финтеха, ИИ, информационной безопасности и т.д.

Архитектура NebulaGraph спроектирована и разработана с учётом высоких требований к масштабированию, скорости восстановления и обеспечению высокой доступности. Таким образом, NebulaGraph идеально подходит для использования в продуктивных средах. Платформа способна хранить графы с триллионами рёбер и мгновенно обрабатывать потоковые данные, позволяя достичь высокий уровень целостности транзакций и доступности сервиса.

Среди клиентов, использующих NebulaGraph для оптимизации процессов обработки графовых данных можно выделить такие компании как WeChat, China Mobile, Tencent, Meituan, JD Digits, и Kuaishou.

NebulaGraph используется в работе социальных сетей, рекомендательных систем, графов знаний, кибербезопасности, инвестициях, ИИ, и др.

С последней версией платформы можно ознакомиться в репозитории на GitHub.

«NebulaGraph – графовая база данных, используемая по всему миру. Решение получило широкое признание среди разработчиков и специалистов по обработке данных благодаря своей эффективной и надежной работе. Компания Factor group обладает обширным влиянием, знаниями, экспертизой и налаженными партнерскими связями в области обслуживания баз данных на рынке России и Средней Азии. Сотрудничество Factor group и NebulaGraph позволит обеим компаниям без каких-либо ограничений поставлять передовые технологии графовых вычислений клиентам в регионе и обеспечить лучшую поддержку баз данных, чтобы способствовать цифровой трансформации организаций различных отраслей», – сказал Аллен Ду (Allen Du), вице-президент по продажам NebulaGraph.

«Графовые базы данных применяются в самых разных отраслях, от финансовых технологий (для борьбы с мошенническими операциями и отмыванием денег), интернет-сервисов (рекомендательные системы для пользователей), до производства (управление цепочками поставок) и машинного обучения (улучшение результатов за счет анализа связей между сущностями, и извлечения графовых фич в режиме реального времени). Миссия Factor group – сделать доступными передовые решения и технологии для своих партнеров и клиентов в России и странах СНГ. Благодаря сотрудничеству с командой NebulaGraph и глубокой экспертизе в области графовых баз данных Factor group выведет на локальные рынки решение от одного из мировых лидеров отрасли, с помощью которого корпоративные клиенты смогут во много раз увеличить скорость проведения рабочих операций и обработку важных данных, что, в свою очередь, благоприятно скажется на их бизнесе и позволит максимально обезопасить себя от возможных рисков», – сказал Виктор Ларин, исполнительный директор Factor group.