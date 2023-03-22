«Базальт СПО» и «Ростелеком» обучают россиян старшего поколения основам работы с российскими операционными системами «Альт»

Операционная система «Альт Рабочая станция К 10» стала первой отечественной ОС, которую «Ростелеком» включил в программу «Азбука интернета». Об этом CNews сообщил представитель компании «Базальт СПО». Теперь у людей пенсионного возраста появилась возможность осваивать российское ПО — оно создается в интересах отечественных пользователей и ему не страшны санкции.

К базовому учебному курсу «Азбука интернета» добавлены 7 глав, которые рассказывают о работе с операционной системой «Альт Рабочая станция К 10». Начинающие пользователи смогут ознакомиться с устройством рабочего стола в ОС «Альт Рабочая станция К 10», научиться работать с файлами и папками, освоить редактирование текстов в редакторе LibreOffice Writer, узнать о мерах безопасности при работе в интернете, попрактиковаться в составлении поисковых запросов и обмене электронными письмами.

Курс обучения был разработан специалистами «Ростелекома» на основе учебных материалов «Базальт СПО». У «Базальт СПО» есть опыт создания очных и дистанционных курсов по работе с ОС семейства «Альт» и свободными прикладными программами для пользователей и ИТ-специалистов.

«Наша компания рада поддержать благородную миссию «Ростелекома», — отметил Владимир Кашицин, руководитель отдела образовательных проектов «Базальт СПО». — Обучение людей старшего возраста работе с российским ПО — это еще один шаг на пути к обеспечению технологического суверенитета Российской Федерации. Крайне важно, чтобы граждане любого возраста свободно работали на российских ОС: могли воспользоваться порталом госуслуг, делать заказы через интернет, общаться по ВКС и в мессенджерах с родными и друзьями, находить нужную информацию, — словом, получать преимущества цифровой среды, которые улучшают качество жизни».

«Ростелеком» и «Базальт СПО» планируют продолжить сотрудничество в рамках программы «Азбука интернета».

Из всего многообразия российских ОС «Ростелеком» выбрал «Альт Рабочую станцию К 10» как наиболее и доступную, и удобную, отмечают в «Базальт СПО». Для домашнего использования ОС можно прямо сейчас бесплатно скачать с сайта «Базальт СПО». Она обладает простым, интуитивно понятным интерфейсом, что принципиально важно для пользователей всех возрастов. Скачав «Альт Рабочую станцию К 10», пользователь получает полностью оснащенное рабочее место. Помимо самой ОС, в поставку входит много свободных программ для работы и досуга: интернет-браузер, программы для переписки по электронной почте, для работы с графикой, в том числе и 3D-графикой, с аудио- и видеофайлами, с текстами, электронными таблицами и презентациями и др. В среде «Альт Рабочая станция К 10» можно запускать приложения, написанные под Windows — это помогает пользователям адаптироваться к новым программам постепенно, в комфортном для них темпе. ОС устойчиво работает на десктопах и ноутбуках разных брендов и лет выпуска, она совместима с принтерами и сканерами многих моделей.

Материалы программы «Азбука интернета» — учебные пособия, методические рекомендации для преподавателей, видеоматериалы и ссылки размещены на сайтах азбукаинтернета.рф и azbukainterneta.ru в открытом доступе. Пройти обучение по «Азбуке интернета» можно на очных или дистанционных курсах в региональных отделениях «Ростелекома», в органах соцзащиты, отделениях Союза пенсионеров, Союза ветеранов, служб занятости, НКО и библиотеках. Теперь появилась возможность изучить и «Альт Рабочую станцию К 10».