«Базальт СПО» выпустила новую версию ОС Simply Linux семейства «Альт»

«Базальт СПО» выпустила версию операционной системы Simply Linux 10.2 на 10 платформе. Эта ОС отличается от других в семействе «Альт». Она бесплатна, рассчитана на домашнее использование, а также может применяться в компаниях малого бизнеса. Легкая, функциональная, нетребовательная к ресурсам Simply Linux существует более 10 лет в продуктовой линейке «Базальт СПО». Главное преимущество ОС — ее простота, что и отражено в названии.

Вместе с операционной системой пользователи получают набор программ не только для работы, но и для отдыха — игр, просмотра фото, видео, прослушивания музыки. В комплект входят интернет-браузер, офисный пакет с редакторами текстов, презентаций и электронных таблиц, редакторы изображений, аудио-видео плееры, клиент электронной почты и пр., а также драйверы устройств. При необходимости можно установить дополнительные программы из репозитория через «Центр приложений».

Simply Linux без труда запустится на большинстве ПК прошлых поколений. Что касается поддержки периферийных устройств, самые распространенные заработают «из коробки».

Основные изменения в Simply Linux 10.2:

Обновлено ядро до версии 6.1. LTS (Long Time Support — версия с поддержкой в течение длительного времени). При установке пользователю доступны 2 версии ядра: 5.10 (LTS) и 6.1 (LTS);

Графическая оболочка Xfce обновлена до версии 4.18;

Обновлены версии пакетов прикладных программ. В частности, пользователь получит LibreOffice 7.5.5, редактор векторной графики Inkscape 1.2.2, браузер Chromium 117, почтовый клиент Thunderbird 102.11, аудиопроигрыватель Audacious 4.3;

При наличии на устройстве видеокарты Nvidia установщик автоматически найдет и установит нужную версию драйвера;

В свободную программу для проверки орфографии и расстановки переносов Hunspell добавлены казахский и украинский словари, что расширяет использование этих языков в LibreOffice;

По умолчанию ОС устанавливается на файловую систему Ext4. Для опытных пользователей при ручной разметке диска во время установки добавлена возможность выбора файловой системы BTRFS, что позволит делать моментальные снимки файловой системы;

Добавлена экранная клавиатура Onboard;

Обновлено свободное ПО Wine до версии 8.14, позволяющее запускать приложения, в том числе игры, созданные исключительно для Microsoft Windows;

Изменена цветовая гамма и графическое оформление модуля Alterator, отвечающего за установку ОС;

Обновлена коллекция обоев рабочего стола;

Улучшен внешний вид меню. Убраны дублирующие пункты, оставлены только всплывающие описания приложений, увеличен размер значков по умолчанию.

Образы Simply Linux 10.2 доступны на сайте «Базальт СПО». Помимо бесплатного скачивания, операционную систему можно приобрести на маркетплейсах — в этом случае покупатель получает техническую поддержку. Действующая техническая поддержка на Simply Linux 10 версии распространяется и на это обновление.