Google удалила из магазина приложений старейший почтовый клиент

Google без предупреждения удалила из своего магазина приложений старый и популярный открытый почтовый клиент K-9 . Причина – присутствие в описании программы различных вариантов написания ее названия.

Блокировка без предупреждения

Корпорация Google удалила из фирменного магазина приложений Android старейший и очень популярный почтовый клиент K-9 Mail с открытым исходным кодом. Как сообщил в Twitter основатель и бывший глава проекта K-9 Джесси Винсент (Jesse Vincent), сделано это было без какого-либо предупреждения, а поводом стало наличие в описании программы альтернативных вариантов ее наименования.

По словам давно отошедшего от прямого участия в судьбе K-9 Mail Винсента, действующие разработчики программы получили от Google уведомление о том, что их детище нарушает правила магазина приложений.

Из скриншота уведомления, приложенного к твиту, следует, что нарушение касается метаданных, а именно – полного описания приложения. Оно якобы содержит «повторяющиеся или не имеющие отношения к приложению ключевые слова или отсылки». В действительности же в описании перечислены альтернативные названия приложения: K9, K9 Mail, K-9 Email, K9 Email, K9 E-mail, k9mail и k9email.

Такое уведомление об удалении приложения из Google Play получили разработчики K-9

Как объяснил Винсент, это нужно для того, чтобы пользователям было проще найти приложение – поиск в Google Play, по его словам, оставляет желать лучшего. Примечательно также, что, если верить экс-разработчику K-9, строка с альтернативными названиями была добавлена в описание около пяти лет назад, но в Google обратили на это внимание только сейчас.

Возвращение в Google Play

К 9 сентября 2020 г. приложение K-9 оказалось вновь доступно в Google Play Market. Джесси Винсент подтвердил в Twitter, что разработчики почтового клиента исправили недочеты и загрузили его обновленную версию в магазин приложений Google, после чего блокировка приложения была снята.

Что такое K-9 Mail

K-9 Mail – мобильный клиент электронной почты, исходный код которого распространяется на условиях свободной лицензии Apache License 2.0. Программа позиционируется в качестве замены стандартному почтовому приложению, входящему в состав операционной системы Google Android. Она поддерживает работу по протоколам POP3, IMAP и Exchange 2003/2007, а также технологию IMAP IDEL для получения уведомлений в режиме реального времени.

Название приложение является отсылкой к имени питомца некоторых из инкарнаций главного героя популярного британского сериала «Доктор Кто» (Doctor Who) – так звали его собаку-робота.



Интрефейс работы с почтой приложения K-9

Исходный код программы впервые был опубликован Джесси Винсентом в git-репозитории в октябре 2008 г., примерно через месяц после релиза первой версии ОС Android. Тогда же, в октябре, на хостинге проектов Google Code была размещена готовая к использованию сборка почтового клиента.

Последний стабильный релиз K-9 версии 5.6 состоялся в сентябре 2018 г., в настоящее время ведется разработка ветки 5.7.

По данным Google Play Market, приложение K-9 скачали более 5 млн раз. На странице программы в магазине опубликовано почти 92 тыс. отзывов пользователей, средняя оценка приложения составляет 3,5 балла из 5.

Помимо магазина приложений Google, K-9 распространяется через альтернативный маркетплейс F-Droid, Amazon App Store. Установочные файлы приложения также доступны для скачивания напрямую из репозитория на популярном хостинге проектов Github.

Резонансное удаление Fortnite из App Store и Google Play

14 августа 2020 г. Google вслед за Apple удалила крайне популярную игру Fortnite из своего онлайн-магазина для мобильных платформ на базе ОС Android. И тоже получила иск от разработчика Fortnite, компании Epic Games, с обвинением в нарушении антимонопольного законодательства.

Затем 28 августа Apple удалила также и учетную запись разработчика Epic Games со своей платформы, в результате чего последняя утратила возможность создавать новые приложения для App Store и выпускать обновления для Fortnite.

8 сентября, по сообщению CNBC, Apple подала встречный иск к Epic Games, обвинив ее в грубом нарушении контрактных обязательств, и потребовала компенсации причиненного ущерба.

Причиной конфликта между Epic Games и владельцами популярных магазинов мобильных приложений стало то, что 13 августа 2020 г. Epic представила пользователям новую платформу оплаты на iOS и Android (Epic direct payment), предложив пользователям не переплачивать Google и Apple за платные «фишки» внутри игры, а платить напрямую разработчику и экономить до 20%. Google и Apple посчитали это нарушением правил размещения приложения в магазинах.

Microsoft поддержала Epic Games в конфликте против Apple и Google, заявив, что подаст на Apple в суд, если та удалит аккаунт Epic Games из магазина App Store.

В России маркетплейсы планируют взять под контроль

1 сентября 2020 г. на рассмотрение в Госдуму был внесен законопроект о регулировании маркетплейсов. В нем предлагается лишить владельцев магазинов приложений, к примеру, Google и Apple, половины прибыли за счет уменьшения комиссии для разработчиков и дополнительных ежеквартальных отчислений. Кроме того, в одном из положений законопроекта сказано, что после вступления его в силу владельцы маркетплейсов будут обязаны разрешить пользователям устанавливать на свои устройства магазины приложений от сторонних компаний.

Законопроект «О маркетплейсе», инициатива создания которого принадлежит замруководителя фракции «Справедливая Россия» Федоту Тумусову, затрагивает все компании, владеющие фирменными маркетплейсами. К примеру, комиссия в магазине Google Play составляет 30%, но владельцы Android-устройств технически могут установить сторонний магазин. Свои магазины, в частности, есть у популярных китайских призводителей смартфонов Huawei и Xiaomi, а также был у «Яндекса». Зато подобная возможность полностью отсутствует на мобильных гаджетах Apple, собственный магазин которой (App Store) тоже требует с разработчиков 30-процентные отчисления.