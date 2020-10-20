«1С:Предприятие» перешло на российскую Java

Вслед за оператором платежной системы «Мир» фирма «1С» выбрала отечественную Java. Компания будет включать российскую платформу Liberica JDK в комплекты поставок ПО, требующих соответствующей среды исполнения.

«1С» выбирает российскую Java

Как стало известно CNews, фирма «1С» выбрала отечественную платформу Liberica JDK компании Bellsoft в качестве стандартного средства запуска компонентов программ системы «1С:Предприятие», написанных на языке программирования Java. Кроме того, Bellsoft будет оказывать техническую поддержку фирме «1С».

Среду исполнения Java, входящую в состав пакета Liberica JDK, планируется включать в комплекты поставок ПО «1С», в составе которого есть Java-компоненты. В частности, инструмент разработчика 1C:Enterprise Development Tools (EDT) для своей работы нуждается в среде исполнения Java, пояснили CNews в Bellsoft.

1C:EDT – это кроссплатформенная расширяемая среда разработки прикладных решений для платформы «1С:Предприятие». Она создана на основе популярной интегрированной среды разработки Eclipse с открытым исходным кодом на Java. 1C:EDT включает инструменты автоматизации разработки, а также позволяет расширять функциональность инструментов разработки с помощью дополнений (плагинов).

«1С» выбрала Liberica JDK в качестве стандартной среды исполнения Java-компонентов своих программ

Представитель «1С» в разговоре с CNews подтвердила факт перехода на Liberica JDK, однако воздержалась от рассказа о подробностях.

Почему не Oracle JDK

Говоря о возможных причинах выбора фирмы «1С» в пользу Liberica JDK при наличии альтернатив в виде Oracle JDK и OpenJDK, генеральный директор компании Bellsoft Александр Белокрылов отметил, что «благодаря сотрудничеству с Bellsoft "1С" получает возможность предоставлять миллионам своих пользователям безопасную и надежную среду исполнения Java, а также – возможность оперативно исправлять обнаруженные дефекты прямо в проекте OpenJDK». По его мнению, экспертиза и опыт инженеров Bellsoft позволяют поддерживать в новых версиях Liberica JDK компоненты, которые были исключены из поддержки Oracle JDK, например, JavaFX.

«Подобные преимущества, как показал опыт, являются существенными для ряда клиентов Bellsoft. Также важным аспектом было изменение лицензионной политики и отсутствие возможности использовать Oracle JDK без коммерческой подписки на поддержку», – пояснил Белокрылов.

Напомним, что в апреле 2019 г. корпорация Oracle изменила условия использования Oracle JDK. По условиям новой лицензии, бесплатно применять Oracle JDK/JRE в коммерческих целях стало запрещено. До этого момента фирма «1С» рекомендовала именно эту сборку для запуска среды разработки 1C:Enterprise Development Tools.

В примечании к релизу EDT версии 1.11.0, который состоялся летом 2019 г., предлагалось при отсутствии соответствующей подписки вместо Oracle JDK использовать один из дистрибутивов на базе OpenJDK, среди которых фигурировал и Liberica JDK.

Что такое Liberica JDK

Liberica JDK – это среда разработки и запуска Java-приложений. Продукт создан российской компанией Bellsoft на основе проекта с открытым исходным кодом OpenJDK. Liberica JDK позиционируется разработчиком в качестве полноценной замены Oracle JDK. Liberica JDK включена в реестр российского ПО, допущена ФСБ для использования с сертифицированными криптографическими средствами и протестирована на совместимость с рядом отечественных операционных систем.

Liberica JDK поддерживает широкий выбор платформ включая как современные 64-битные Linux x86, ARM, так и устаревшие (legacy) 32-битные, Solaris SPARC, x86, PowerPC. Система также гарантировано работает на российских ОС: Astra Linux, «Альт», «Ред ОС», «Роса». Таким образом, Liberica JDK подходит для работы в гетерогенном окружении.

Первоначальный разработчик Java – компания Sun Microsystems, в 2009 г. поглощенная Oracle, в 2007 г. открыла исходный код Java под свободной лицензией GNU GPL v2 и создала проект OpenJDK, позволив другим компаниям участвовать в развитии платформы.

Начиная с версии 11, которая вышла в сентябре 2018 г., платформа Oracle JDK является платной. Последнее публичное обновление Java 11 вышло в феврале 2019 г. В данный момент и до декабря 2026 г. доступ к патчам безопасности и критическим исправлениям для Java 11 возможен только для коммерческих клиентов Oracle. Java 8 – еще одна актуальная версия платформы, вышла в марте 2014 г., а публичные обновления ее пользователи перестали получать в январе 2019 г. Bellsoft предлагает коммерческую поддержку версий Java 8 и 11 на собственной платформе Liberica JDK до 2031 и 2027 г. соответственно.

Liberica JDK, по заявлению представителей Bellsoft, включает все исправления критических уязвимостей, дефектов и оптимизации производительности. Bellsoft, наряду с Red Hat, SAP, Google и IBM, входит в пятерку компаний, вносящих наибольший вклад в разработку OpenJDK (по числу отправленных исправлений). Это дает возможность заказчикам российской компании получать исправления безопасности синхронно с Oracle Java.

Проект в НСПК

В конце сентября 2020 г. CNews сообщил о том, что оператор платежной системы «Мир», «Национальная система платежных карт» (НСПК), перешла на Liberica JDK. До перехода на отечественный дистрибутив Java в организации использовалась оригинальная платформа Oracle JDK.

Разработка компании Bellsoft применяется НСПК в качестве платформы для систем процессинга, клиринга и программы лояльности. Также, по условиям соглашения, Bellsoft оказывает оператору техническую поддержку.