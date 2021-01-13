Из ядра Linux исчезнет поддержка старых процессоров

Из ядра Linux может пропасть поддержка старых процессоров, вышедших много лет назад и давно не получавших апдейты от своих разработчиков. В списке на удаление более 20 чипов, преимущественно ARM, но есть и представители других архитектур, в том числе MIPS.

Новое ядро без старых процессоров

Разработчики Linux готовятся исключить из основного состава его ядра поддержку процессоров, архитектуры которых не обновлялись долгое время. Под прицелом у них несколько десятков чипов и семейств процессоров, о чем рассказал в своем письме другим разработчика один из программистов команды – Арнд Бергман (Arnd Bergmann). В данном случае под «обновлением» Бергман подразумевает поступление новых патчей от пользователей/мейнтейнеров этих процессоров.

«После релиза ядра Linux 5.10 я изучил ARM-платформы, давно не получавшие никаких обновлений и составил список кандидатов на удаление. Три года назад я удалил процессорных архитектур из ядра, но имеет смысл сделать это оптом», – отметил разработчик в своем письме.

Ядро Linux хорошенько почистят

Ядро Linux 5.10 вышло 13 декабря 2020 г. Это LTS-версия ядра с расширенной поддержкой, которая закончится лишь в 2026 г. На момент публикации материала ядро было обновлено до версии 5.10.7 (доступна с 12 декабря 2021 г.).

ARM-процессоры на удаление

Список, составленный Арндом Бергманом, включает 14 процессоров (и их семейств, например, EFM32) с архитектурой ARM, давно не обновлявшихся и потому предложенных к удалению. Судьба 13 из них пока не решена – разработчики определятся с ней в ближайшее время в ходе обсуждения.

Поддержка некоторых из перечисленных чипов может в итоге остаться в ядре Linux, но только не PicoXcell. Это процессор компании PicoChip, выпущенный более 10 лет назад и впервые отмеченный в ядре Linux в 2011 г. PicoChip была основана в 2000 г., в 2012 г. ее приобретена сперва Mindspeed Technologies, а затем и Intel.

ARM-процессоры без обновлений

Процессор / семейство процессоров Добавлен в состав ядра Linux Дата последнего обновления ASM9260 2 014 2 015 AXXIA 2 014 2 015 BCM/Kona 2 013 2 014 DigiColor 2 014 2 015 Dove 2 009 2 015 EFM32 2 011 2 013 NSPIRE 2 013 2 015 PicoXcell 2 011 нет данных PRIMA2 2 011 2 015 Spear 2 010 2 015 Tango 2 015 2 017 U300 2 009 2 013 VT8500 2 015 2 014 ZX 2 010 нет данных

Источник: Kernel.org

Бергман попросил разработчиков оповестить его, если один или несколько процессоров до сих пор поддерживаются разработчиками. В этом случае их поддержка будет сохранена.

Бергман также предложил удалить поддержку нескольких старых ARM-платформ, получавших обновление в недавнем прошлом. В списке есть процессоры, поддержка которых была добавлена в ядро Linux в период с 2006 по 2016 гг., обновлявшиеся в 2019, 2018 и 2017 гг.

Недавно обновлявшиеся ARM-процессоры

Процессор / семейство процессоров Добавлен в состав ядра Linux Дата последнего обновления CLPS711x нет данных 2 016 CNS3xxx 2 010 2 019 EP93xx 2 006 нет данных Footbridge нет данных 2 013 Gemini 2 009 нет данных HISI 2 013 нет данных Highbank 2 011 нет данных IOP32x 2 006 нет данных IXP4xx нет данных 2 018 LPC18xx 2 015 2 019 LPC32xx 2 010 нет данных MMP 2 009 2 017 Moxart 2 013 нет данных MV78xx0 2 008 нет данных Nomadik 2 009 нет данных OXNA 2 016 нет данных PXA нет данных нет данных RPC нет данных нет данных SA1100 нет данных нет данных

Источник: Kernel.org

В этом перечне 19 пунктов, но лишь по шести из них у Бергмана есть информация по дате последнего обновления.

Платформам на других архитектурах тоже досталось

При подготовке своего письма Арнд Бергман обратил внимание и на другие платформы, не относящиеся к ARM. Некоторые из них, по его словам, давно не используются и не поддерживаются разработчиками, и он привел их список.

Процессоры без ARM

Процессор / семейство процессоров Дата последнего обновления H8300 2 020 C6X нет данных SPARC/Sun4M нет данных PowerPC/CELL (отдельно от кода PlayStation 3) нет данных PowerPC/CHRP 2 009 PowerPC/AmigaOne 2 009 PowerPC/Maple 2 011 M68K для Apollo, HP300, Sun3 и Q40 нет данных MIPS JAZZ 2 007 MIPS Cobalt 2 010

Источник: Kernel.org

Бергман подчеркнул, что некоторые разработчики давно говорили ему о необходимости удалить поддержку некоторых платформ из списка, в частности, H8300 (не путать с Intel Core i5-8300H). Позже он вспомнил еще несколько старых платформ, поддержка которых в ядре Linux, больше не нужна. В этом списке оказались: 80486SX/DX, Alpha 2106x, IA64 Merced (первое поколение Itanium), MIPS R3000/TX39xx, PowerPC 601, SuperH SH-2 и 68000/68328 (Dragonball).

Новые процессоры взамен старых

Удаляя из ядра Linux поддержку одних процессоров, разработчики регулярно добавляют в него поддержку новых. Например, в июне 2020 г. список поддерживаемых CPU пополнил российский 28-нанометровый Baikal-T1 с MIPS-архитектурой. Его упоминание появилось сперва в сборке ядра 5.8-rc2, а затем в начале августа 2020 г. – и в стабильной версии 5.8.

В середине октября 2020 г. ядро Linux обновилось до версии 5.9 и обзавелось поддержкой не существовавших на тот момент разработок Intel и AMD. К, примеру, в списке поддерживаемых Linux устройств появились графические ускорители AMD Navi 21 и Navi 22, а также GPU Intel на основе архитектуры Rocket Lake.