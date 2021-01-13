Из ядра Linux исчезнет поддержка старых процессоров
Из ядра Linux может пропасть поддержка старых процессоров, вышедших много лет назад и давно не получавших апдейты от своих разработчиков. В списке на удаление более 20 чипов, преимущественно ARM, но есть и представители других архитектур, в том числе MIPS.
Новое ядро без старых процессоров
Разработчики Linux готовятся исключить из основного состава его ядра поддержку процессоров, архитектуры которых не обновлялись долгое время. Под прицелом у них несколько десятков чипов и семейств процессоров, о чем рассказал в своем письме другим разработчика один из программистов команды – Арнд Бергман (Arnd Bergmann). В данном случае под «обновлением» Бергман подразумевает поступление новых патчей от пользователей/мейнтейнеров этих процессоров.
«После релиза ядра Linux 5.10 я изучил ARM-платформы, давно не получавшие никаких обновлений и составил список кандидатов на удаление. Три года назад я удалил процессорных архитектур из ядра, но имеет смысл сделать это оптом», – отметил разработчик в своем письме.
Ядро Linux 5.10 вышло 13 декабря 2020 г. Это LTS-версия ядра с расширенной поддержкой, которая закончится лишь в 2026 г. На момент публикации материала ядро было обновлено до версии 5.10.7 (доступна с 12 декабря 2021 г.).
ARM-процессоры на удаление
Список, составленный Арндом Бергманом, включает 14 процессоров (и их семейств, например, EFM32) с архитектурой ARM, давно не обновлявшихся и потому предложенных к удалению. Судьба 13 из них пока не решена – разработчики определятся с ней в ближайшее время в ходе обсуждения.
Поддержка некоторых из перечисленных чипов может в итоге остаться в ядре Linux, но только не PicoXcell. Это процессор компании PicoChip, выпущенный более 10 лет назад и впервые отмеченный в ядре Linux в 2011 г. PicoChip была основана в 2000 г., в 2012 г. ее приобретена сперва Mindspeed Technologies, а затем и Intel.
|Процессор / семейство процессоров
|Добавлен в состав ядра Linux
|Дата последнего обновления
|ASM9260
|2 014
|2 015
|AXXIA
|2 014
|2 015
|BCM/Kona
|2 013
|2 014
|DigiColor
|2 014
|2 015
|Dove
|2 009
|2 015
|EFM32
|2 011
|2 013
|NSPIRE
|2 013
|2 015
|PicoXcell
|2 011
|нет данных
|PRIMA2
|2 011
|2 015
|Spear
|2 010
|2 015
|Tango
|2 015
|2 017
|U300
|2 009
|2 013
|VT8500
|2 015
|2 014
|ZX
|2 010
|нет данных
Источник: Kernel.org
Бергман попросил разработчиков оповестить его, если один или несколько процессоров до сих пор поддерживаются разработчиками. В этом случае их поддержка будет сохранена.
Бергман также предложил удалить поддержку нескольких старых ARM-платформ, получавших обновление в недавнем прошлом. В списке есть процессоры, поддержка которых была добавлена в ядро Linux в период с 2006 по 2016 гг., обновлявшиеся в 2019, 2018 и 2017 гг.
|Процессор / семейство процессоров
|Добавлен в состав ядра Linux
|Дата последнего обновления
|CLPS711x
|нет данных
|2 016
|CNS3xxx
|2 010
|2 019
|EP93xx
|2 006
|нет данных
|Footbridge
|нет данных
|2 013
|Gemini
|2 009
|нет данных
|HISI
|2 013
|нет данных
|Highbank
|2 011
|нет данных
|IOP32x
|2 006
|нет данных
|IXP4xx
|нет данных
|2 018
|LPC18xx
|2 015
|2 019
|LPC32xx
|2 010
|нет данных
|MMP
|2 009
|2 017
|Moxart
|2 013
|нет данных
|MV78xx0
|2 008
|нет данных
|Nomadik
|2 009
|нет данных
|OXNA
|2 016
|нет данных
|PXA
|нет данных
|нет данных
|RPC
|нет данных
|нет данных
|SA1100
|нет данных
|нет данных
Источник: Kernel.org
В этом перечне 19 пунктов, но лишь по шести из них у Бергмана есть информация по дате последнего обновления.
Платформам на других архитектурах тоже досталось
При подготовке своего письма Арнд Бергман обратил внимание и на другие платформы, не относящиеся к ARM. Некоторые из них, по его словам, давно не используются и не поддерживаются разработчиками, и он привел их список.
|Процессор / семейство процессоров
|Дата последнего обновления
|H8300
|2 020
|C6X
|нет данных
|SPARC/Sun4M
|нет данных
|PowerPC/CELL (отдельно от кода PlayStation 3)
|нет данных
|PowerPC/CHRP
|2 009
|PowerPC/AmigaOne
|2 009
|PowerPC/Maple
|2 011
|M68K для Apollo, HP300, Sun3 и Q40
|нет данных
|MIPS JAZZ
|2 007
|MIPS Cobalt
|2 010
Источник: Kernel.org
Бергман подчеркнул, что некоторые разработчики давно говорили ему о необходимости удалить поддержку некоторых платформ из списка, в частности, H8300 (не путать с Intel Core i5-8300H). Позже он вспомнил еще несколько старых платформ, поддержка которых в ядре Linux, больше не нужна. В этом списке оказались: 80486SX/DX, Alpha 2106x, IA64 Merced (первое поколение Itanium), MIPS R3000/TX39xx, PowerPC 601, SuperH SH-2 и 68000/68328 (Dragonball).
Новые процессоры взамен старых
Удаляя из ядра Linux поддержку одних процессоров, разработчики регулярно добавляют в него поддержку новых. Например, в июне 2020 г. список поддерживаемых CPU пополнил российский 28-нанометровый Baikal-T1 с MIPS-архитектурой. Его упоминание появилось сперва в сборке ядра 5.8-rc2, а затем в начале августа 2020 г. – и в стабильной версии 5.8.
В середине октября 2020 г. ядро Linux обновилось до версии 5.9 и обзавелось поддержкой не существовавших на тот момент разработок Intel и AMD. К, примеру, в списке поддерживаемых Linux устройств появились графические ускорители AMD Navi 21 и Navi 22, а также GPU Intel на основе архитектуры Rocket Lake.