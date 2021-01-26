Легендарный рабочий стол для Linux кардинально переделан в угоду интуитивности. Фото

Очередной альфа-выпуск свободной среды GNOME стал доступен для пользователей. Популярная среда рабочего стола получила значительные изменения в интерфейсе оболочки GNOME Shell, перешла на GTK 4, а также изменила принцип нумерации версий.

Вышла предварительная версия GNOME 40

Команда разработчиков представила альфа-версию GNOME 40 (GNOME 40.Alpha), свободной среды рабочего стола для UNIX-подобных операционных систем.

Среди изменений в GNOME следует отметить переход на четвертую версию библиотеки элементов интерфейса GTK и значительно переработанный интерфейс оболочки GNOME Shell. Последний, по мнению разработчиков, стал более простым и интуитивно понятным.

Интерфейс оболочки в новом GNOME был переосмыслен

Впервые о предстоящих кардинальных изменениях в GNOME Shell стало известно в конце декабря 2020 г. О них сообщил Алан Дэй (Allan Day), член совета директоров GNOME Foundation – некоммерческой организации, которая курирует проект GNOME.

Релиз GNOME 40, напомним, намечен на март 2021 г.



Переработанный интерфейс GNOME Shell

Наиболее серьезной переработке подвергся интерфейс GNOME Shell – графической оболочки среды, впервые появившейся в GNOME 3.

В частности, значительно изменился его обзорный режим (Activities Overview), в котором введена новая пространственная компоновка. Виртуальные рабочие столы (Workspaces) теперь расположены горизонтально и отображаются в виде непрерывной цепочки, которую можно прокручивать. Окна в режиме прокрутки отображаются схематично, но с сохранением пропорций и цветового оформления. Макеты окон снабжены иконками, которые помогают понять, какому именно приложению они принадлежат. Заголовок окна отображается при наведении курсора на макет.

Прокрутка виртуальных рабочих столов в обзорном режиме

Интерфейс для навигации по установленным приложениям (App Grid) также был переработан в пользу более обширных возможностей персонализации. Так, отныне пользователь может выбрать, пиктограммы каких именно приложений и в каком порядке будут располагаются на рабочем столе.

Новый интерфейс для навигации по установленным приложениям

Иконки программ могут быть размещены как по отдельности, так и сгруппированы по папкам. Поддерживается многостраничная компоновка, перелистывание страниц (экранов) осуществляется горизонтально, что вписывается в обновленную концепцию GNOME Shell.

Смена нумерации версий

В данном выпуске GNOME перешел на новую нумерацию версий. Текущий стабильный релиз, в нумерации которого разработчики придерживались старой политики, значится как 3.38. Следующей версией GNOME должна была стать 3.40, однако разработчики решили отбросить тройку, чтобы сделать нумерацию более понятной и менее «громоздкой».

Промежуточные версии будут получать цифровые обозначения вида 40.1, 40.2 и т.д. Выход следующего стабильного релиза под номером 41 запланирован на октябрь 2021 г.

Как пояснил один из главных разработчиков среды Эммануэле Басси (Emmanuele Bassi), GNOME 40 достаточно серьезно отличается от GNOME 3, но «не дотягивает» до мажорного релиза, то есть до GNOME 4. Кроме того, учитывая переход проекта с GTK 3 на GTK 4, разработчики опасаются возможной путаницы в рядах пользователей.

В ближайшей Ubuntu ждать GNOME 40 не стоит

Ожидать стабильной версии GNOME 40 в ближайшем релизе 21.04 популярного Linux-дистрибутива Ubuntu, который должен выйти в апреле 2021 г., не следует.

Как отмечает профильный ресурс Phoronix, разработчики, скорее всего, включат GNOME 3.38 в Ubuntu 21.04, отложив рискованный переход с GTK 3 на GTK 4 до второй половины года. Таким образом, в GNOME 40 может появиться в релизе Ubuntu 21.10, которая выйдет в октябре.

Напомним, Ubuntu, один из наиболее популярных – по версии Distrowatch входит в первую четверку – дистрибутивов Linux, в 2017 г. вернулся к использованию GNOME в качестве графического окружения по умолчанию.

До этого, с 2011 г. по 2017 г., в качестве базового рабочего стола поставлялась Unity. Эту оболочку на замену все тому же GNOME разработала компания Canonical Марка Шаттлворта (Mark Shuttleworth), которая курирует проект Ubuntu.

Несколько слов о GNOME

GNOME (GNU Network Object Model Environment) – одна из популярнейших, наряду с KDE Plasma, свободных сред рабочего стола для Linux и других UNIX-подобных операционных систем.

В состав GNOME, помимо рабочего стола GNOME Shell, входит набор полезных программ и утилит. В их числе графические инструменты администрирования, приложения для работы в Сети, эмулятор терминала, простой текстовый редактор, программы для воспроизведения мультимедиа-контента и файловый менеджер.

GNOME является частью проекта евангелиста свободного ПО Ричарда Столлмана (Richard Stollman) GNU. Координацией развития проекта занимается некоммерческая организация GNOME Foundation.

GNOME Foundation, как сообщал в мае 2020 г. CNews, одолела в юридической схватке «патентного тролля» Ли Ротшильда (Leigh M. Rothschild), компания которого через суд пыталась добиться выплат роялти за использование якобы запатентованных им технологий в менеджере фотографий Shotwell.