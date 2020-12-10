Отец убиенного CentOS Linux нашел деньги на разработку его бесплатной замены

Создатель оригинального дистрибутива CentOS Грегори Курцер основал стартап Ctrl IQ, который выступит спонсором его нового проекта Rocky Linux. Компания уже привлекла $4 млн инвестиций на разработку программного стека, одним из элементов котрого является бесплатный «клон» коммерческого Red Hat Enterprise Linux. В Ctrl IQ уверяют, что Rocky Linux, несмотря на финансовые вливания со стороны компании, останется собственностью сообщества.

Новый «клон» RHEL обзавелся спонсором

Основатель проекта CentOS Грегори Курцер (Gregory Kurtzer) запустил стартап Ctrl IQ. Как пишет Ars Technica, компания выступит одним из спонсоров новой инициативы Курцера по созданию Rocky Linux – бесплатной замены CentOS, популярному Linux-дистрибутиву, основанному на коде Red Hat Enterprise Linux.

На сегодняшний день Ctrl IQ успела найти инвесторов в лице венчурного фонда IAG Capital Partners и производителя систем хранения данных (СХД) Opendrive. Суммарно компания привлекла $4 млн. Помимо финансовой поддержки, стартап будет оказывать правовую помощь проекту Rocky Linux.

Ctrl IQ позиционирует себя как «поставщика полного технологического стека, объединяющего ключевые возможности корпоративных, гипермасштабируемых, облачных и высокопроизводительных вычислений» на базе Rocky Linux. Однако при этом в компании настаивают на том, что Rocky Linux будет получать выгоду от коммерческой деятельности компании, а не станет инструментом заработка.

Rocky Linux останется независимым

Представитель Ctrl IQ в разговоре с Ars Technica заявил, что Rocky Linux останется независимым проектом, а вектор его развития будет определяться сообществом. Ctrl IQ, по словам представителя, выделит средства на базовые расходы проекта и юридическую поддержку.

Создатель оригинального CentOS Грегори Курцер основал стартап Ctrl IQ, который выступит спонсором его проекта нового Rocky Linux

Ctrl IQ является одним из трех ключевых спонсоров Rocky Linux, наряду с Amazon и Mattermost. Первая предоставляет проекту вычислительную инфраструктуру в облаке Amazon Web Service (AWS), которая необходима для сборки дистрибутива. Вторая обеспечивает разработчиков Rocky Linux средствами для совместной работы.

Согласно информации, размещенной на сайте проекта Rocky Linux, первый выпуск дистрибутива состоится во II квартале 2021 г. Выхода первого релиз-кандидата следует ожидать 31 марта 2021 г.

Программный стек Ctrl IQ

Как отмечает Ars Technica, зарабатывать Ctrl IQ планирует на предоставлении инфраструктуры для высокопроизводительных вычислений (HPC) «под ключ».

Программный стек Ctrl IQ, помимо Rocky Linux, включает Warewulf – инструментарий для управления вычислительными кластерами; вычислительные стеки Ctrl Computing Stacks – для решения требовательных к вычислительным ресурсам задач в сферах высокопроизводительных вычислений, искусственного интеллекта машинного обучения и научных задач; Fuzzball, который обеспечивает оркестровку рабочих процессов и данных в локальных (on-premise) инфраструктурах; Ctrl IQ Cloud, предоставляющий гибридную платформу для выполнения требовательных к вычислительным ресурсам рабочих процессов и сервисов, а также управления ими.

Стоит отметить, что единственным компонентом стека Ctrl IQ, полноценно доступным в настоящее время, является Warewulf, еще один основанный Курцером проект, который на сегодняшний день развивает Министерство энергетики США. Остальные компоненты, судя по информации, опубликованной на официальном сайте компании, пребывают на стадии «раннего доступа».

RHEL и его «клоны»

CentOS – дистрибутив Linux, основанный на коммерческом RHEL компании Red Hat, и полностью совместимый с ним. Загрузить и установить CentOS совершенно свободно может любой желающий, однако рассчитывать на полноценную техническую поддержку от Red Hat в таком случае не приходится.

Первоначально Red Hat не имела к CentOS никакого отношения. Проект существует с 2004 г., а Red Hat выкупила его в январе 2014 г., объявив, что будет спонсировать дальнейшее его развитие.

В декабре 2020 г. стало известно, что Red Hat прекратит поддержку актуальной версии CentOS почти на восемь лет раньше срока – в конце 2021 г. Поддержка предполагает регулярный выпуск важных исправлений ошибок в ядре и прочем ПО, присутствующем в репозиториях дистрибутива.

В качестве альтернативы компания предложила пользователям перейти на непрерывно обновляемую редакцию – CentOS Stream, которую по степени «экспериментальности» можно расположить между традиционно максимально стабильной RHEL и всегда включающей самое свежее ПО Fedora. Данный шаг Red Hat вызвал изрядное негодование пользователей, рассчитывавших на поддержку CentOS до 2029 г.

Практически сразу же после обнародования планов Red Hat по досрочному прекращению поддержки CentOS 8 ряд организаций и энтузиастов выступил с предложением альтернатив.

В числе первых о разработке замены CentOS объявил Курцер. Новый дистрибутив – форк RHEL, к созданию которого специалист собирался привлечь «друзей и сообщество», получил название Rocky Linux.

В январе 2021 г. CNews писал, что компания Cloudlinux выходца из Украины Игоря Селецкого, также занимается разработкой собственного форка RHEL под названием Almalinux (ранее Lenix) и планирует вкладывать в разработку $1 млн ежегодно. Cloudlinux на момент анонса располагала значительным опытом создания сборок на основе RHEL, необходимой инфраструктурой, а также штатом разработчиков и сопровождающих.

Также в январе 2021 г. Red Hat утвердила правила полностью бесплатного использования RHEL для разработчиков.

Напомним, что Red Hat была куплена корпорацией IBM в 2019 г. Общая сумма сделки составила $34 млрд, то есть на 60% выше тогдашней рыночной стоимости компании – разработчика RHEL.