«Создатель интернета» продает с молотка его исходный код

Создатель всемирной паутины Тимоти Бернерс-Ли, известный борец с монопольным положением американских интернет-гигантов, продаст на аукционе оригинальные реализации HTTP, URI и HTML в виде исходного кода и сопровождающие материалы как NFT-товар. Стартовая цена лота составит $1 тыс.

«Код интернета» уйдет с молотка

«Отец интернета» британец Тимоти Бернерс-Ли (Timothy Berners-Lee) продаст с молотка в форме NFT оригинальный исходный код программ, на которым основаны многие из существующих интернет-технологий, пишет BBC.

Продажа будет осуществлена при посредничестве известного аукционного дома Sotheby's. Вырученные средства программист и его супруга намерены направить на «продвижение собственных инициатив».

Как отмечает BBC, создатель WWW Бернерс-Ли никогда не стремился заработать на своем творении, благодаря чему, в частности, мировая паутина и по сей день функционирует на основе открытых стандартов. CERN (Европейская организация по ядерным исследованиям), работая в которой ученый создал концепт всемирной паутины, отказалась от всех своих прав на технологию в 1993 г., после чего та стала общественным достоянием (Public domain). Потенциально высокую ценность лоту, по мнению журналистов издания, может предавать историческая значимость кода, одобрение продажи его автором, подтвержденное цифровой подписью.

Исходники базовых протоколов интернета уйдут с молотка по инициативе их автора – Тимоти Бернерса-Ли

По заявлению Сотбис, аукцион пройдет с 23 по 30 июня 2021 г. Начальная цена лота составит $1 тыс.

Состав лота

Согласно описанию, размещенному на сайте аукционного дома, лот включает четыре позиции. Во-первых, это архив формата tar, содержащий файлы с исходным кодом, написанным Бернерсом-Ли в период с 3 октября 1990 г. по 24 августа 1991 г. Файлы, сохранившие оригинальные временные отметки, содержат в совокупности 9555 строк программного кода, в том числе представляющих собой числе реализацию двух протоколов (HTTP и URI) и языка разметки гипертекста (HTML), а также справочную документацию в формате HTML.

Кроме того, победителю аукциона достанется цифровой постер со все тем же исходным кодом, представленный в виде векторного изображения размерами 841x1189 мм в формате SVG. Картинка, помимо прочего содержащая подпись Бернерса-Ли, создана им собственноручно при помощи интерпретатора Python.

Наконец, покупатель получит беззвучный 30-минутный черно-белый видеоролик, в котором визуализирован процесс написания кода, а также письмо от автора на языке разметки Markdown (файл README.md), созданное в июне 2021 г. и посвященное рассуждениям о коде и процессе его написания.

Что такое NFT

NFT (non-fungible token, невзаимозаменяемый токен) – это своего рода цифровой сертификат, который подтверждает право на владение оригиналом какого-либо объекта виртуального или реального мира, цифровой аналог коллекционного предмета. Токен содержит исчерпывающую информацию о товаре и хранится в открытом и распределенном блокчейне, то есть имеет под собой такую же технологическую основу, как и криптовалюты вроде Bitcoin или Ethereum.

«NFT, будь то произведения искусства или другие цифровые артефакты, являются последними творениями в этой сфере и наиболее подходящим способом владения из существующих», – считает Бернерс-Ли.

Бум популярности сделок с NFT пришелся на начало 2021 г. Так, в марте 2021 г. американский графический дизайнер Майк Винкельман (Mike Winkelmann), известный как Beeple, продал на аукционе Кристис одну из своих работ в виде NFT за рекордные $69 млн. Чуть позже глава Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey) продал свой первый твит за $2,9 млн.

По данным ресурса Nonfungible, который ведет мониторинг рынка NFT, суммарные продажи на нем достигли $2 млрд по итогам I квартала 2021 г. Однако в последнее время, как отмечает CNBC, рынок NFT испытывает значительный спад: суммарные продажи с использованием токенов снизились до $8,7 млн за 15 июня со $176 млн 9 мая. Тем не менее, сторонники NFT считают замедление роста рынка естественным процессом и связывают его с падением курсов криптовалют.

Чем знаменит Тимоти Бернерс-Ли

В 1989 г. Тимоти Бернерс-Ли, будучи сотрудником CERN, предложил глобальный гипертекстовый проект «семантической паутины», ставший основой для интернета в том виде, в каком мы его знаем сегодня.

В течение следующих нескольких лет «отец интернета» разработал свои спецификации URI (универсальный идентификатор ресурса), HTTP (протокол передачи гипертекста) и HTML (язык гипертекстовой разметки) – концепции, без которых невозможно представить функционирование интернета в наши дни.

Кроме того, Бернерс-Ли написал первый в мире веб-сервер httpd и первый в мире гипертекстовый веб-браузер для компьютера NeXT, называвшийся WorldWideWeb.

Бернерс-Ли является ярым сторонником открытости интернета и сетевого нейтралитета. Он неоднократно заявлял о том, что американские технологические корпорации «слишком могущественны» и с ними нужно бороться. Один из способов борьбы, по его мнению, – дробление техгигантов и сокращение их капитализации.

«Отец интернета» также пытается привлечь внимание общественности к проблеме цифрового неравенства, которое угрожает «выключенной из глобальных процессов» части населения отсутствием возможности обучаться, достойно зарабатывать и пользоваться благами цивилизации.

В начале октября 2018 г. Бернерс-Ли объявил о запуске стартапа Inrupt, который, по задумке ученого и его коллег по Массачусетскому технологическому институту (МТИ, MIT), должен вернуть пользователям возможность распоряжаться собственными данными.

В рамках проекта разрабатывается децентрализованная платформа Solid, предназначенная для хранения личной информации и обмена ею. Платформа позволит разработчикам веб-приложений и сайтов создавать продукты, не привязанные к конкретным сервисам хранения данных, а пользователям – самостоятельно решать, какими именно сведениями и с кем им делиться.

В ноябре 2020 г. Inrupt анонсировала выпуск коммерческой корпоративной версии программной платформы Solid, позволяющей госструктурам и бизнесу создавать веб-приложения, пользователи которых смогут получить полный контроль над собственными данными. Повсеместное внедрение Solid, по мнению Бернерса-Ли, будет выгодно всем, кроме интернет-гигантов вроде Google, Facebook и Amazon, зарабатывающих на торговле сведениями о пользователях.