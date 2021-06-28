Linux перестанет работать на ПК со старыми жесткими дисками

Из ядра Linux 5.14 разработчики удаляют поддержку устаревшего (legacy) драйвера IDE-устройств, которые до эпохи SATA доминировали среди накопителей информации. Тем не менее, большинству из оставшихся пользователей IDE-винчестеров и оптических дисководов опасаться нечего – Linux сможет «видеть» такие устройства еще очень долго, используя альтернативные драйверы.

«Зачистка» ядра Linux

Глава команды разработчиков Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) объявил о выпуске первого кандидата в релизы (rc1) ядра Linux версии 5.14. Одним из наиболее заметных изменений в нем стало исключение устаревшего драйвера, который обеспечивает поддержку устройств с интерфейсом IDE/PATA (legacy IDE driver support).

PATA (ATA или IDE) – параллельный интерфейс подключения накопителей информации – жестких дисков, дисководов гибких дисков и оптических приводов – к компьютеру. Интерфейс PATA являлся стандартом де-факто для IBM PC и совместимых машин в 90-е годы XX века. Первоначальная версия стандарта была разработана в 1986 г. американской компанией Western Digital, которая и по сей день занимается производством твердотельных накопителей и жестких дисков.

В 2000 г. был представлен более совершенный, последовательный интерфейс SATA. Стандарт SATA предусматривает более высокую скорость обмена информацией с подключаемыми устройствами и их «горячую замену», то есть отключение или подключение накопителя во время работы компьютера. SATA-шлейфы (кабели) более компактны и долговечны в сравнении с PATA-вариантами – используют семиконтактный разъем вместо 34- или 40-контактного у последнего.

Продолжается чистка ядра Linux от «ненужного» кода

К настоящему моменту устройства на базе SATA в значительной степени вытеснили PATA-аналоги. Тем не менее, последние по-прежнему можно приобрести в розницу, хоть обойдутся они и недешево.

Стоит отметить, что о готовящейся «зачистке» ядра Linux от устаревшего кода было известно достаточно давно. В мае 2019 г. соответствующий драйвер в Linux 5.2 был помечен разработчиками как deprecated, то есть его развитие было прекращено и дальнейшее использование не рекомендовалось.

В январе 2021 г. CNews сообщил о том, что из ядра Linux может пропасть поддержка старых процессоров, давно не получавших апдейты от своих разработчиков. В списке на удаление значилось более 20 чипов, преимущественно ARM, но были и представители других архитектур, в том числе MIPS.

Не конец для PATA-дисков под Linux

Важно отметить, что под «зачистку» попал только устаревший драйвер IDE. Поддержка IDE-устройств будет по-прежнему доступна в современных версиях Linux через специализированную библиотеку libata. Она присутствует в ядре более десяти лет и давно используется по умолчанию в большинстве популярных дистрибутивов.

По словам Кристофа Хелвига (Christoph Hellwig), разработчика ядра Linux, libata поддерживает практически все «железо», для работы с которым предназначался устаревший IDE-драйвер. Исключением являются три драйвера для архитектуры MIPS, действующих пользователей которых разработчикам найти не удалось, а также два драйвера для платформы m68k – семейства процессоров Motorola 68000, которое конкурировало с x86-чипами Intel в 1980-е и в течение первой половины 1990-х гг.

В марте 2021 г. Хелвиг отмечал, что разработчики ядра ищут пользователей Linux на m68k и рассчитывают на помощь с их стороны.

Таким образом, несмотря на возможные проблемы, которые патч Linux 5.14 может доставить сравнительно небольшой группе пользователей устаревшего оборудования, по мнению специалистов Phoronix, удаление legacy-драйвера оправдано и принесет явную пользу проекту. Во-первых, ядро изрядно «похудеет» – по оценке ресурса, чистка помогла избавиться от примерно 41 тыс. строк кода. Во-вторых, она подготовит фундамент для дальнейшей оптимизации кода блочного слоя ядра.

Другие изменения в Linux 5.14

Среди других заметных новшеств, которые, как ожидается, попадут в стабильную ветку Linux 5.14 – поддержка языка программирования Rust в качестве средства разработки ядра наравне с языком C.

Кроме того, предусмотрена поддержка настольного ПК Raspberry Pi 400, выпущенного Raspberry Pi Foundation в ноябре 2020 г. на основе одноплатного компьютера Raspberry Pi 4.

Наконец, как отмечает The Register, в состав Linux 5.14 попадет код, подготовленный Microsoft, который улучшает производительность гостевых Linux-систем при использовании системы виртуализации Hyper-V, а также реализация NVMe поверх TCP (NVMe/TCP).