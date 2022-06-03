На iPad научились запускать Linux

Энтузиасты смогли загрузить ядро Linux 5.18 на планшетных компьютерах Apple iPad, построенных на ARM-чипах A7 и A8, на что им потребовалось больше года. Это первый шаг к запуску полноценной операционной системы семейства Linux на замену устаревшей iPadOS, однако разработчикам еще предстоит приложить массу усилий.

Linux на iPad

Группа разработчиков сумела добиться загрузки ядра Linux 5.18 на нескольких моделях iPad компании Apple, пишет Ars Technica. На это у энтузиастов ушло больше года.

Портированием операционной системы на популярные планшетные компьютеры занимаются польский программист Конрад Дыбчио (Konrad Dybcio) и Linux-энтузиаст из Латвии, известный в Twitter как quack723.

В проекте задействован основанный на Alpine Linux дистрибутив postmarketOS, находящийся в активной разработке и ориентированный на устройства, изначально «заточенные» под операционную систему Google Android. iPad «из коробки» работает под управлением iPadOS (ранее – iOS) – ОС, разработанной Apple специально для своего фирменного планшета. Устанавливать альтернативные ОС «яблочные» своим пользователям не разрешают.

О графическом интерфейсе в Linux на iPad пока и речи нет

Проект находится на раннем этапе развития. Судя по опубликованным разработчиками фотографиям, загрузить операционную систему до конца у них пока не выходит из-за невозможности смонтировать файловые системы. Также не удалось заставить функционировать USB-интерфейс, экранный сенсор, модуль Bluetooth. Впрочем, проблему с USB разработчики рассчитывают решить оперативно, а по сенсору наработок пока нет.

Заставить работать сеть, звук, графический ускоритель и прочие подсистемы энтузиастам будет непросто, отмечает Ars Technica. Однако сам факт успешной загрузки ядра Linux на iPad способен вызвать интерес к нему со стороны большего числа разработчиков.

Без Checkm8 не обошлось

По всей видимости, для получения доступа к «железу» планшета разработчики использовали эксплойт уязвимости Checkm8. На это указывает хештег #check8, использованный Дыбчио в оригинальном Twitter-анонсе.

В верхнем левом углу заметно изображение талисмана Linux – пингвина Tux. Это свидительствует о том, что разработчикам удалось заставить работать framebuffer

Уязвимость Checkm8 (checkmate, «шах и мат») была обнаружена в сентябре 2019 г., ей подтверждены все устройства Apple, базирующиеся на чипсетах ARM с A5 по A11. Предложенный исследователями эксплойт позволяет произвести джейлбрейкинг такого девайса и в дальнейшем получить полный контроль над операционной системой.

Не ограничиваясь iPad

Сейчас запустить Linux удается на достаточно старых iPad 2013-2014 гг., в основе которых лежит чип A7 и A8, – iPad Air, iPad Air 2 и несколько поколений iPad mini. В частности, на фотографиях Дыбчио и quack723 демонстрируют iPad Air 2.

Однако, по словам специалистов, плоды их труда применимы к любым устройствам на базе микросхем A7 и A8, таким как смартфон iPhone 5S или оригинальная умная колонка Apple HomePod.

Зачем это нужно

Проект портирования Linux на iPad позволит дать все еще работоспособным, но лишившимся поддержки производителя устройствам Apple вторую жизнь.

Например, оригинальный iPad Air, увидевший свет в 2013 г., не получает обновления операционной системы после выхода iPadOS 12 в 2019 г. Авторы приложений также постепенно отказываются поддерживать устаревшие устройства. Переход на Linux в такой ситуации может оказаться неплохим выходом, если вариант приобретения более современного гаджета не рассматривается.

Apple, к слову, оригинальный iPad Air к устаревшим моделям не относит. В соответствии с классификацией, принятой в компании, устройство считается «винтажным». В начале июня 2022 г. соответствующий статус приобрели планшет iPad Pro первого поколения, смартфоны iPhone 6S и iPhone 6S Plus, а также телевизионная приставка Apple TV HD.

Альтернативные проекты

Это далеко не единственный проект по переносу Linux на «железо» Apple. Так, группа специалистов небезуспешно пытается заставить Asahi Linux (основан на Arch Linux) работать на новейших фирменных процессорах линейки M1 компании из Купертино, которые применяются в современных персональных компьютерах семейства Mac.

Проект Sandcastle предлагает сборки Linux и Android (базируется на Linux) для iPhone 7 и iPod touch 7, при этом пытаясь адаптировать их к работе с более современными устройствами Apple, вплоть до iPhone 11 Pro.