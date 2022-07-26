Разработчики Debian Linux отобрали сайт у своего последовательного критика

Проект Debian, в рамках которого ведется разработка популярнейшего одноименного дистрибутива Linux, через арбитраж отобрал у своего скандально известного критика Дэниэла Покока домен debian.community за нарушение прав на товарный знак. Ранее с доменом WeMakeFedora.org провернуть подобное пыталась Red Hat, которой Покок тоже насолил, однако комиссия встала на сторону последнего.

Debian отбирает домен у своего критика

Проект Debian заполучил в свое распоряжение домен сайта debian.community, который представлял собой анонимный блог с критикой его лидеров. Кроме того, в нем регулярно публиковалось содержание закрытой рассылки debian-private.

Debian – это один из наиболее популярных и старейших дистрибутивов GNU/Linux. Основателем проекта по его разработке является Иан Мердок (Ian Murdock), скоропостижно скончавшийся в декабре 2015 г.

Истцом, согласно публично доступным документам, выступили сразу три организации: проект Debian, некоммерческая организация SPI (Software in the Public Interest) и организация Debian.ch, представляющая интересы Debian в Швейцарии и Лихтенштейне.

Домен, вероятно, принадлежал скандально известному Дэниэлу Пококу

Ответчиком стал безымянный ИТ-менеджер из Швейцарии, представляющий местную Ассоциацию разработчиков свободного программного обеспечения (Free Software Contributors Association), в прошлом разработчик Debian.

Кто решает вопросы принадлежности доменов

Спорные ситуации, касающиеся некоторых доменных имен зон верхнего уровня, могут решаться в досудебном порядке в соответствии с Единой политикой разрешения доменных споров (Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy, UDRP), принятой ICANN. В таком случае в роли арбитра выступает один из одобренных ICANN поставщиков услуг разрешения споров.

В случае с Debian истцами в качестве посредника была выбрана Всемирная организация интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization, WIPO), входящая в структуру ООН.

Формальным поводом для обращения в арбитраж стало незаконное использование владельцем домена debian.community слова “Debian” в его имени.

Загадочный ИТ-менеджер

Примечательно, что ответчик попросил арбитраж исключить из всех публично доступных документов имена участников процесса и персональные данные, позволяющие установить их личности. Комиссия ему формально в этом отказала, однако его имя в документах все же не фигурирует. Арбитраж мотивирует это тем, что для вынесения решения в раскрытии его персональных данных нет необходимости.

С некоторой долей уверенности можно сказать, что ответчиком в разбирательстве выступал скандально известный критик проектов Debian и Fedora Дэниэл Покок (Daniel Pocock), имеющий неоднозначную репутацию в сообществе СПО. На это косвенно указывают обозначенные на его домашней интернет-странице сфера интересов (свободное ПО), регион пребывания (Европа), наличие отношения к разработке Debian, занимаемая должность (директор Института свободы программного обеспечения в Швейцарии).

Покок, в прошлом разработчик Debian и мейнтейнер (ответственный за состояние конкретных пакетов в репозитории) Fedora, был исключен из числа участников обоих проектов из-за якобы неподобающего поведения.

В Debian не скрывали своего недовольства поведением Покока. «Покок участвовал в продолжающейся и широкомасштабной кампании преследования с целью возмездия, опубликовав ряд подстрекательских и клеветнических сообщений онлайн. В частности, на веб-сайте, который якобы является веб-сайтом Debian. Содержание этих сообщений касается не только Debian, но и ряда разработчиков и добровольцев», – говорится в заявлении проекта Debian, опубликованном на его официальном сайте в ноябре 2021 г.

Институт СПО

Отдельный интерес представляет официальный сайт так называемого Института свободы программного обеспечения. На странице «Руководство» (Leadership) в списке лидеров организации значится исключительно сам Дэниэл Покок. Две из шести опубликованных на веб-ресурсе статьи посвящены разбирательствам по вопросам использования товарных знаков проектов Debian и Fedora.

В одном из материалов освещается провальная попытка американской компании Red Hat (принадлежит IBM) установить контроль над доменным именем WeMakeFedora.org. Институт и Покок использовали его в качестве адреса интернет-площадки для критики действий команды Fedora Project, которая координирует разработку популярного дистрибутива GNU/Linux под названием Fedora.

Red Hat курирует Fedora Project и владеет правами на товарный знак Fedora. Весной 2022 г. под предлогом нарушения этих прав компания пыталась через арбитраж National Arbitration Forum отобрать у Покока домен, однако в этом не преуспела.

Комиссия, рассматривавшая вопрос, пришла к выводу, что соответствующая интеллектуальная собственность использовалась Пококом добросовестно. Более того, жюри тогда подчеркнуло, что основной целью истца было «причинение беспокойства владельцу доменного имени».

Материал о Debian, опубликованный на сайте института, предвосхищает разбирательство по поводу принадлежности домена debian.community. В нем автор отмечает, что любой участник проекта имеет право использовать его название в доменном имени, а арбитраж заблокирует всякую попытку отобрать такое имя у владельца.

«Украденный» домен

Тем не менее 19 июля 2022 г. WIPO удовлетворила требования истцов о передаче прав на домен проекту Debian, указав на его чрезмерное сходство (до степени смешения) с зарегистрированным в качестве товарного знака слова “Debian”, что, по мнению членов комиссии, может вводить посетителей сайта в заблуждение. Кроме того, в размещаемых на сайте debian.community статьях авторы умышленно смешивают информацию, имеющую прямое отношение к проекту Debian, со сведениями об абсолютно несвязанных с ним негативных событиях и явлениях (современное рабство, сексуальное насилие и т.п.). Согласно выводам арбитража, это делается, чтобы сформировать у посетителей сайта ложные ассоциации.

На момент публикации данного материала при попытке зайти на сайт debian.community пользователя перенаправляет на suicide.fyi. По этому адресу расположен анонимный блог, авторы которого выступают с резкой критикой по отношению к руководителям проекта Debian, в том числе за нездоровую атмосферу внутри сообщества и сокрытие вытекающих из этого проблем, с которыми сталкиваются его участники из числа добровольцев.

Последняя запись в блоге датирована 25 июля 2022 г. В ней говорится о грядущей недоступности домена debian.community после 28 июля 2022 г. Несмотря на наличие решения WIPO, авторы материала считают, что доменное имя у них было украдено (“…has been stolen”), а не изъято в результате легитимного разбирательства.