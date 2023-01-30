В «клонах» Linux Ubuntu быстрый менеджер пакетов принудительно заменят на неповоротливого конкурента

Canonical объявила о том, что сертифицированные модификации Ubuntu прекратят поддержку менеджера пакетов Flatpak в базовой поставке, начиная с весеннего релиза 2023 г. Его место займет продвигаемый компанией инструмент Snappy, отличающийся неспешностью работы. В компании заявляют, что решение принято в интересах новых пользователей и согласовано с разработчиками дистрибутивов, причисляемых к официальным редакциям Ubuntu.

Без Flatpak в Ubuntu flavours

Компания Canonical запретила разработчикам сертифицированных модификаций своего фирменного дистрибутива Linux Ubuntu внедрять Flatpak в качестве системы развертывания и управления пакетами по умолчанию, пишет The Register. Вместо нее им предписано использовать Snappy – схожий инструмент, созданный и продвигаемый самой Canonical. Изменение вступает в силу с выходом обновления Ubuntu 23.04 (Lunar Lobster), релиз которого намечен на вторую половину апреля 2023 г.

К числу сертифицированных модификаций (редакций) Ubuntu относятся Kubuntu, Lubuntu, Ubuntu Budgie, Ubuntu Kylin, Ubuntu Mate, Ubuntu Studio и Xubuntu. Прямого отношения к разработке этих редакций на сегодняшний день Canonical не имеет, однако способна косвенно влиять на их развитие.

По данным The Register, переход на Flatpak в качестве системы управления переносимыми приложениям по умолчанию осуществили или планировали осуществить разработчики Ubuntu Mate (с релиза 22.04), Kubuntu (22.10), Xubuntu (23.04).

Разработчик одного из самых популярных дистрибутивов Linux Ubuntu теперь диктует свою волю авторам производных сборок, имеющих статус официальных

По словам представителя Canonical Филиппа Кевиша (Philipp Kewisch), отказ от применения Flatpak – коллективное решение команд разработчиков упомянутых выше официальных «разновидностей» Ubuntu. Кевиш и Canonical считают, что подобный шаг упростит для новичков работу с ОС на базе оригинального дистрибутива.

Любителям Flatpak из числа пользователей обширного семейства прямых наследников Ubuntu пока опасаться нечего. В Canonical обещают, что изменения не затронут пользователей, уже использующих инструмент – он останется в официальных репозиториях Ubuntu и в будущем удалять его оттуда не планируют.

Обойдет стороной новшество и пользователей неофициальных производных Ubuntu, таких как Linux Mint, Zorin OS, Linux Lite или Zinc.

Не помогать конкурентам

Snappy и Flatpak с точки зрения пользователя во многом схожи. Обе системы позволяют запускать приложения в «песочнице» (изолированном от основной системы окружении), что положительно сказывается на безопасности системы. При этом упакованным Snappy и Flatpak приложениям не требуется установка с разрешением зависимостей – все необходимые библиотеки поставляются в составе пакета, и это в корне отличается от подхода, который предлагают традиционные менеджеры пакетов вроде apt.

Оба подхода имеют как свои достоинства, так и недостатки. То же самое касается и Snappy с Flatpak. С одной стороны, Snappy в отличие от Flatpak позволяет управлять пакетами с помощью командной строки, что может быть полезно пользователям систем без графического интерфейса. С другой – скорость работы с пакетами формата snap (Snappy) в некоторых случаях в сравнении с Flatpak оставляет желать лучшего.

Как отмечает The Register, введение запрета на использование Flatpak в официальных «ремиксах» Ubuntu, можно легко понять – в компании не хотят помогать конкурентам в продвижении инструмента, имея свой собственный, к тому же, возможно, более совершенный и перспективный.

Отношение Canonical с разработчиками «клонов» Ubuntu

Canonical позволяет использовать бренд Ubuntu и свои обновления системы только для стандартных версий дистрибутива или для его сертифицированных модификаций.

Несертифицированные модификации разрешается использовать создавшим их организациям или частным лицам. Однако распространение таких сборок по умолчанию запрещено, следует из свода правил по использованию интеллектуальной собственности Canonical (Intellectual property rights policy), опубликованном на официальном сайте компании. Такие модификации предварительно должны быть одобрены самой Canonical. За прохождение сертификации и лицензирования может взиматься плата.

Если же получить одобрение по той или иной причине не удается, потенциальному распространителю модифицированного дистрибутива остается самостоятельно собирать его из исходных текстов Ubuntu, при этом обязательно удалив из поставки все материалы, имеющие отношение к Canonical и защищенные авторским правом, что может оказаться непростой задачей. Это, к примеру, относится к названиям и логотипам брендов, принадлежащих компании.

Для получения статуса официальной редакции Ubuntu (в Canonical такие продукты называют Ubuntu flavours) его разработчикам необходимо придерживаться выполнения ряда сравнительно простых требований, предъявляемых Canonical. В частности, все компоненты дистрибутива должны происходить из официальных репозиториев Ubuntu, а отслеживание ошибок следует осуществлять при помощи платформы Launchpad. Кроме того, должна быть обеспечена полная синхронность релизных циклов претендента и оригинального дистрибутива. Нарушение этих и других предписаний может стать поводом к исключению сборки из числа официальных.

В 2016 г. CNews писал о намерении Canonical преследовать в правовом поле распространителей модифицированных версий Ubuntu, не прошедших сертификацию в компании. По словам ее основателя Марка Шаттлворта (Mark Shuttleworth), такое решение было принято в следствие того, что под брендом Ubuntu распространялось множество некачественных и даже опасных модификаций – борьба с «подделками» необходима для защиты репутации Canonical.