Новейшая Linux Ubuntu вышла и тут же исчезла из доступа из-за оскорбительных реплик в украинском переводе

Образы новейшей десктопного сборки ОС Ubuntu на базе ядра Linux внезапно пропали из Сети после нескольких часов после публикации и до сих пор остаются недоступными для скачивания. Как выяснилось впоследствии, ISO-файлы пропали по решению разработчиков, которые обнаружили оскорбительные реплики в украинской локализации программы установки Ubuntu, которые загадочным образом просочились в репозиторий проекта через сторонние инструменты координации переводчиков.

Суета вокруг Ubuntu

Компания Canonical, возглавляющая работу над популярным дистрибутивом Linux Ubuntu, удалила ISO-образы со свежей сборкой десктопной версии ОС – 23.10 (Mantic Minotaur) – с собственного сайта, спустя несколько часов после ее релиза. На такой шаг разработчик вынужден был пойти, обнаружив в одной из локализаций интерфейса инсталлятора ОС выражения, содержание которых было признано недопустимым, пишет Phoronix.

По состоянию на 12:00 по Москве 13 октября 2023 г. образы настольной сборки Ubuntu 23.10 по-прежнему недоступны для скачивания с официального сайта проекта.

Что произошло

Согласно публикации на форуме сообщества Ubuntu, после изъятия ISO-файлов разработчики намерены удалить из файлов локализации некорректные фрагменты, содержание которых было охарактеризовано ими как "hate speech" («риторика ненависти») и пересобрать образы. Сроки подготовки новых сборок не уточняются.

В сообщении подчеркивается, что проблемный перевод проник в проект через сторонние инструменты локализации. Для координации усилий по локализации инсталлятора Ubuntu применяется система Weblate.

Судя по последним коммитам в репозиторий canonical на платформе GitHub, обеспокоенность разработчиков Ubuntu вызвала украинская локализация установщика ОС, включающая в себя несколько строк, способных оскорбить представителей отдельных народов и религий. Кроме того, некоторые из этих реплик содержат обсценную лексику, описание сцен жестокости и порнографических образов.

Перед тем как вернуть десктопный ISO-образ в Сеть разработчики перепроверят все имеющиеся локализации инсталлятора Ubuntu. На время проверки код украинской локализация полностью удален сотрудником Canonical Деннисом Лузом (Dennis Loose).

Кто стоит за актом виртуального вандализма

Автором текста, признанного оскорбительным, выступил пользователь платформы с никнеймом Danilo Negrilo. Кто именно скрывается за этим псевдонимом, неизвестно. Некоторые особенности выбора слов автором текста способны вызвать подозрение в применении им инструментов машинного перевода.

Первую пробную попытку включения некорректного контента в перевод программы установки с английского на украинский язык вандал предпринял за три недели до релиза Ubuntu 23.10, вероятно, для проверки внимательности участников проекта Ubuntu, ответственных за его локализацию. Убедившись, что правки не вызвали подозрений, злоумышленник внес еще две, гораздо более масштабные правки, буквально за несколько дней до релиза.

Скандал с локализацией Cybepunk 2077

Ранее в центре скандала вокруг украинской локализации видеоигры Cyberpunk 2077 оказалась польская студия CD Project Red, разработчик популярного ролевого боевика.

После установки крупного обновления 2.0, которое вышло в сентябре 2023 г., пользователи обнаружили в тексте украинского перевода игры оскорбительные для россиян реплики.

В CD Project Red извинились перед игроками и заявили, что сотрудники компании не имеют отношения к этим репликам, а сами реплики не отражают взглядов студии. В следующем микропатче проблема была устранена.

Что нового в Ubuntu 23.10

Ubuntu 23.10 относится к промежуточным выпускам (non-LTS), поддержка которых осуществляется в течение девяти месяцев с момента релиза.

Среди значимых новшеств выпуска: поддержка установки ОС в раздел с файловой системой ZFS, графического окружения по умолчанию GNOME до версии 45.

Помимо GNOME, до новых версий обновлено множество иных ключевых программных инструментов. В частности, дистрибутив поставляется с набором компиляторов GCC 13, графической библиотекой Mesa 23.2 с новейшими драйверами видеокарт с открытым исходным кодом.

«Сердцем» системы в релизе Mantic Minotaur является ядро Linux, обновленное с версии 6.2 в Ubuntu 23.04 до 5.6, с поддержкой AMD P-states – механизма управления частотой процессора в системах на основе современных CPU AMD Ryzen – по умолчанию; множеством улучшений графических драйверов.