Разработка ядра Linux остановилась из-за плохой погоды в городе, где живет Линус Торвальдс

Снежная буря, обрушившаяся на Портленд, вынудила «отца» Linux Линуса Торвальдса, повременить с началом приема патчей с функциональными изменениями для будущего ядра Linux версии 6.8. Торвальдс и десятки тысяч его сограждан остались без электричества и связи. Таким образом, следующий релиз ядра Linux, вероятно, состоится позже, чем ожидалось ранее.

Разработка Linux 6.8 пошла не по графику

Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) отложил открытие так называемого окна слияний для ядра Linux версии 6.8 на неопределенный срок, пишет The Register.

Решение главы проекта Linux kernel связано с неблагоприятными погодными условиями в Портленде (штат Орегон, США), откуда Торвальдс в удаленном режиме руководит разработкой ядра популярнейшей операционной системы.

Таким образом, сроки выхода очередного релиза ядра Linux, скорее всего, будут сдвинуты на более позднюю дату. В таком случае задержка станет уже второй по счету, затронувшей Linux 6.8, находящееся в разработке.

С открытием окна слияний для ядра версии 6.8 пришлось первоначально повременить, поскольку выход финального кандидата в релизы версии 6.7, а затем и релиз по времени выпадал на традиционные зимние праздники – когда многие разработчики ядра заняты своими личными и семейными делами и недоступны в течение продолжительного периода времени.

Релиз ядра Linux 6.7 состоялся 8 января 2024 г. Среди наиболее заметных новшеств релиза – прекращение поддержки архитектуры IA-64 (процессоры Intel Itanium), о котором CNews писал в ноябре 2023 г., и включение файловой системы Bcachefs.

Релиз ядра Linux 6.8, как ранее ожидалось, должен состояться в I квартале 2024 г.

Что такое окно слияний

Окно слияний (Merge Window) – это период, в течение которого с основную ветку ядра принимаются изменения функциональности Linux.

Как правило, открытие окна слияний знаменует начало очередной итерации цикла разработки ядра и осуществляется на две недели после выпуска его предыдущей стабильной версии. Закрывается окно с выходом первого релиз-кандидата очередной версии ядра. С этого момента и вплоть до релиза разработчики трудятся над его стабилизацией, которая предполагает устранение ошибок без добавление свежей функциональности.

Решения об открытии и закрытии окна слияний, а также выпуске кандидатов в релизы и релиза принимает лично Торвальдс.

Капризы природы с катастрофическими последствиями

Жители Потрленда и примыкающих к нему территорий столкнулись с низкими по меркам региона температурами и сильным ветром, из-за которых десятки тысяч портлендцев остались без электрической энергии и связи – в их числе оказался и Торвальдс.

В субботу, 13 января 2024 г., в рассылке, посвященной разработке ядра, программист сообщил о том, что температура воздуха в Портленде и округе упала до -10 градусов Цельсия и возникновении масштабных перебоев с подачей электроэнергии. По его словам, около 100 тыс. человек суммарно остались без электричества.

Линус также выразил сомнения в том, что восстановление энергетической инфраструктуры в районе его проживания вряд ли станет для коммунальных служб приоритетом, в связи с чем он допускает свое сравнительно длительное отсутствие на посту главного разработчика Linux.

«Надеюсь, я неправ, но несколько лет назад на восстановление энергоснабжения, нарушенного из-за упавших деревьев, потребовалось более недели», – отметил Торвальдс.

Национальная метеорологическая служба США в субботу предупредила жителей Портленда о надвигающейся снежной буре, с сильным ветром и осадками, а также о понижении температуры. Синоптики спрогнозировали ветер с мощными порывами до 133 км/ч.

Местные СМИ сообщили о том, что толщина образовавшегося снежного покрова достигла 10-13 см, а также о возникновении заторов на дорогах, перебоев в работе общественного транспорта и нескольких случаях гибели жителей района от холода. В общей сложности 150 тыс. человек лишились доступа к электроэнергии и другим благам цивилизации.